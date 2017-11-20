匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

坐膩了在辦公大樓內的辦公椅，想換個環境了嗎？或許回歸自然的戶外辦公室，能夠讓你的心情更愉悅，還能提升你的工作效率。

部分城市及公司已經開始嘗試戶外辦公室，創造一個與自然共存的辦公環境，那裡有著無限網路、電源插座、辦公桌椅。建築師兼倫敦Tate Harmer公司合夥人傑瑞·塔特（Jerry Tate）表示，比起在辦公桌前討論工作，有時在咖啡廳反而會來得更加有效率，故也沒有什麼理由不能夠在戶外辦公室工作。

在2015年的6月，塔特與藝術家納塔利·傑裏米嚴科（Natalie Jeremijenko）共同創辦了TREExOFFICE，這間辦公室圍繞著倫敦霍克斯頓廣場的一棵樹所建成，是一間獨立的戶外辦公室，一次只能容納八人進行使用，但啟用兩個夏天以來都是滿員的狀態，的確相當受到員工的愛戴。

多數的研究表明，被大自然所包圍的環境都可以幫助我們更加努力於工作上，像是從辦公室的窗外觀看綠色植物，或是在辦公桌上放置植物等等；Human Spaces 發佈的《環球報告》（Global Report）更顯示，與一般的辦公室相比若工作場合擁有自然元素包括綠能或是陽光等，工作效率會提升6% 、創造力提升15%。

當然戶外辦公室看似擁有相當多優點，但仍有無可避免的問題存在，於今（2017）年六月時新普利茅斯 Manifold Coworking & Event Space 公司的格雷厄姆·尼爾森（Graham Nelson）為全國共享辦公日設立了一間戶外辦公室，卻不幸的遇上大雨和大風，雖有雨棚的遮蓋，員工皆未淋濕，但對工作以及心情已帶來影響。

戶外辦公室對現今社會來說仍算是較新的趨勢，Spotify及Google多年前也曾設立了戶外辦公區，塔特則認為未來將會有更多企業嘗試這件事，畢竟科技已經進步到無論在哪裡都能著手進行工作，且這件事情對員工來說其實利大於弊，越來越多人也期盼能重新找到融入自然又能增加創造力的方式。

資料來源：BBC

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