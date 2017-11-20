美國白宮19日表示，2015年美國因類鴉片藥物氾濫所造成的損失為5,040億美元。

根據白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)預計在20日公布的分析報告，類鴉片藥物造成的損失比最近的估計高出六倍多。白宮經濟顧問委員會指出，先前的估計並未真實反映出受類鴉片藥物之害的人數。

類鴉片藥物是有效但容易上癮的止痛藥。報告也指出，類鴉片引發的死亡案例經常未被通報。

上個月，美國總統川普宣布類鴉片藥物氾濫是國家公共健康的危機。川普並下令打擊這個美國史上最嚴重的藥物危機，但並未挹注更多聯邦資金。

根據美國政府表示，全美每天大約有近100人死於類鴉片藥物。