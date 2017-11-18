吳金貴:杯賽以弱勝強的例子很多 期待與上港比賽北京新浪網 (2017-11-18 19:02)
申花主帥吳金貴出席賽前新聞發布會
日期:11月19日，足協杯決賽首回合比賽即將在虹口足球場展開，上海申花坐鎮主場迎戰上海上港。今天傍晚，申花全隊抵達虹口足球場進行了賽前適應場地的訓練，訓練開始前，申花主帥吳金貴攜陣中大將李運秋出席了賽前發佈會。
對於明晚一戰的備戰情況，吳金貴表示：「儘管這個賽季我們球隊的成績不是很理想，但是我們球隊還是得到了一定的鍛煉，對於我們來講，保持一個主客場的狀態是非常重要的，球員在訓練中也是付出了很多，隊員們也非常的努力，按照教練的布置戰術打法，也做得非常好，我們非常期待明天晚上的比賽。」
杯賽和聯賽不同，申花會在明天做怎樣的備戰？對此，吳金貴說：「各種數據、排名基本都處於中超前列，但我們也做好了積極的賽前準備，我相信杯賽上以弱勝強的例子很多，我們會好好表現。」（曲小尤）
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