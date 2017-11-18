李運秋:球隊目前是空前的團結 盼奉獻場精彩比賽北京新浪網 (2017-11-18 19:06)
發布會現場
日期:11月19日，足協杯決賽首回合比賽即將在虹口足球場展開，上海申花坐鎮主場迎戰上海上港。今天傍晚，申花全隊抵達虹口足球場進行了賽前適應場地的訓練，訓練開始前，申花主帥吳金貴攜陣中大將李運秋出席了賽前發佈會。
對於明晚一戰，李運秋謹慎表示：「明晚是兩支上海球隊進入足協杯決賽，感覺非常榮幸。希望明天的比賽，雙方為球迷們奉獻一場精彩的比賽。」
一場上海德比的巔峰對決，李運秋說：「儘管上港實力很強，但這兩周以來球隊一直在進行有針對的演練，而在吳指導的帶領下，球隊是空前的團結。我們所有人都做好了準備。」（曲小尤）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Natural 髮飾．髮飾 復古風．髮飾 水鑽 髮夾．毛球 髮飾．coloring 髮飾．心情 髮飾．可愛髮飾．JJL 髮飾．米妮 髮飾．HaNA 髮飾．Melody 髮飾．櫻花和風 髮飾．KiKiLaLa 髮飾．髮飾．E ya 髮飾．Hello Kitty 髮飾．kuki 髮飾．髮飾 假髮．ECO 髮飾．螢光髮飾．twins 髮飾．SANRIO 髮飾．Kitty 髮飾．alex 髮飾．Rilakkuma 髮飾．果凍骰子髮飾．水鑽髮飾．芭比 髮飾．Bright 髮飾．Disney 髮飾
- 契斯特 12公分幸福舒適透氣記憶床墊 雙人5尺-核桃棕
- PRADA 經典立體LOGO防刮皮革肩背/手提包(紅色)
- 《少年牛頓》1年12期 贈 敖幼祥：《漫畫中國成語》（全6書
- KitchenCraft Lovello麵包收納盒(黑)
- 《闔樂泰》西班牙1921輕量鑄鐵淺鍋-30cm(附蓋)
- 【Amos】超穩耐重洞洞板90x45x180四層置物架/收納層架
- SAMSUNG TAB S3 9.7 SM-T820 WIFI平板
- 【oillio 歐洲貴族】長袖POLO 魅力線條 亮眼細條紋(藍色)
- 【DN】簡約素雅 舒適幾何牛皮平底鞋(茶)
- SUUNTO Ambit3 Peak Black HR進階戶外探險與多項目運動GPS
31+8+6!新科MVP重回單核模式 場均三雙還背鍋?【北京新浪網】
這些號碼你關注了嗎？大樂透未來膽號全攻略【北京新浪網】
人物|最大鬧劇落幕!險被毀掉的天才終重獲新生【北京新浪網】
天賦大戰！十個跑跳長手怪的比賽你要跪著看【北京新浪網】
服!昔日死敵力挺詹姆斯拿MVP:他還能再打10年【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》