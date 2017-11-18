日期:11月19日，足協杯決賽首回合比賽即將在虹口足球場展開，上海申花坐鎮主場迎戰上海上港。今天傍晚，申花全隊抵達虹口足球場進行了賽前適應場地的訓練，訓練開始前，申花主帥吳金貴攜陣中大將李運秋出席了賽前發佈會。

對於明晚一戰，李運秋謹慎表示：「明晚是兩支上海球隊進入足協杯決賽，感覺非常榮幸。希望明天的比賽，雙方為球迷們奉獻一場精彩的比賽。」

一場上海德比的巔峰對決，李運秋說：「儘管上港實力很強，但這兩周以來球隊一直在進行有針對的演練，而在吳指導的帶領下，球隊是空前的團結。我們所有人都做好了準備。」（曲小尤）