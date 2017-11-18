日期:11月19日，足協杯決賽首回合比賽即將在虹口足球場展開，上海申花坐鎮主場迎戰上海上港。今天傍晚，上港主帥博阿斯攜陣中鋒線大將武磊出席了賽前發佈會。今天上港方面，沒有前往虹口足球場進行賽前適應場地的訓練。

面對明晚一戰，武磊直言：「足協杯冠軍最終留在上海，這是非常好的事情。今年上海足球表現得非常好，決賽我覺得無論遭遇申花，還是其他球隊，這個冠軍對於我們都是非常重要，這是我們一直以來的夢想。」

談到這場上港與申花足協杯決賽與中超聯賽德比大戰的區別時武磊表示：「無論我，還是我的隊友，還是申花的球員，我們這幾年的比賽已經不像前幾年上海德比火藥味比較足，現在，我們更能把注意力放在比賽場上，不會被外界所干擾。現在是非常好的，比賽應該出現這種好的情況。希望明天的比賽，大家都去享受這場比賽。」

此前，武磊連續3場在對陣申花的比賽中，取得過進球，足協杯終極大戰再次遭遇申花，武磊坦言：「明天的比賽希望球隊能夠取勝，之前我在虹口打進過4個球，雖然明晚這個客場確實很難，但我們還是非常有信心，球隊狀態也非常不錯，求戰慾望也很強。」（曲小尤）