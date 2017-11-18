稿件來源：富力君 廣州富力FC

2017中超聯賽落幕，廣州富力最終排名第五，並在中超頒獎典禮上收穫多項殊榮。不過如今這些都已成為過去，要想取得更大的成功，我們還要進一步總結、努力和提高。

中超剛剛結束，富力考察團隊就馬不停蹄地來到歐洲，連續走訪多家德甲俱樂部，學習德甲球隊的先進理念和管理模式。這也是廣州富力希望與國際接軌、打造百年俱樂部的一項重要舉措。

第1站 霍芬海姆

今天首先為大家帶來一支近年來新晉崛起德甲勁旅——霍芬海姆。同富力的理念十分相似，霍芬海姆也是一家非常注重青訓的俱樂部。

建立完善青訓體系

培養理念輸送人才

雖然並不是拜仁慕尼黑那樣的德甲傳統豪門，但霍芬海姆俱樂部同樣擁有自己完善的梯隊建設和青訓體系，青訓球員從U12到U19、經由U23晉陞職業之路。

硬體設施方面，霍芬海姆俱樂部擁有四塊青訓中心，每支U系列球隊都有自己的獨立更衣室，每名球員有屬於自己的獨立空間。

師資結構方面，由教練團隊、身心健康指導師、學習教師以及媒體培訓師組成，保證青少年球員獲得針對性指導。

球員培養方面，霍芬海姆從U12梯隊直到一線隊，各級隊伍統一貫徹和執行完全相同的技戰術體系，確保無論球員、教練如何更替，球隊整體風格和理念從不改變。

本賽季至今，霍芬海姆青訓體系已經為德甲輸送了2位主教練，8名一線隊主力球員，約30名一線隊球員、約60名二線隊球員。

母公司SAP黑科技加持

訓練效果事半功倍

走訪霍芬海姆俱樂部期間，富力考察團還驚喜地發現了這家德甲勁旅許多獨門「秘笈」。

來自母公司SAP的眾多高新科技產品，為俱樂部在球員訓練和培養方面給予了強有力的技術支持。

Footbonaut青訓神器 球員在訓練中佩戴使用，供以收集分析數據，跟富力「晨星杯」上所使用的Trops異曲同工。

該設備可以高度還原球員在球場各個位置的傳接球數據，經過記錄分析，通過Sports one APP發送至每名球員的手機。球員每天起床后在APP回答6-8個問題，直接反饋給教練，以便教練有針對性地制定當天的訓練計劃。

Vision Up眼鏡 守門員使用它來輔助訓練，模擬球場視線受阻情況下進行撲救及發球，同時記錄分析數據。

重量感應跑道 同樣用於收集和分析球員的訓練數據。

Helix模擬比賽場景 用於擴大球員視角，提升球員在場上的跑位意識。

另外，俱樂部還將通過問卷調查分析球員個性，實時掌控球員心理狀態，並且配備全德國首家預防傷病治療師，通過數據分析，對不同年齡段針對性設計訓練內容。

球場商務價值最大化

霍芬海姆隊的主場萊茵·內卡競技場是一座2009年落成的專業足球場。球場內可容納30150人（包括21000個坐席及9150個站席）。

內卡競技場擁有41個包廂，每個包廂裡外各12個座位，部分大包廂可以達到30個座位，單賽季套票售價80000歐元，可以觀看整個賽季全部17場德甲主場比賽。

另外場內還有1800個商務座位，單賽季套票售價4000歐元；普通球票單場售價為27-41歐元。

商務區服務於讚助商社交 讚助商包廂外商務區約800平米，標示清晰、空間開放、擁有現場LIVE音樂及自助餐，讚助商可以彼此藉此機會進行社交。

專屬定製化包廂 與足協杯讚助商南控電力類似，霍芬海姆俱樂部的讚助商還可以布置自己的專屬特色包廂，圖為場館冠名讚助商太陽能企業WIRSOL。

球場設計簡約不簡單 球場內裝飾簡潔，塗料藍白配色耐用細緻，包廂外座椅有加熱功能。

設施簡單但功能齊全，一線隊更衣室收拾井井有條、乾淨利落。

媒體團隊 霍芬海姆俱樂部媒體團隊現有10人，包含電視、網路、社交共11個發佈渠道，以英語為主，暫時尚未涉及中國區域，但之前與南非、印度以及日韓有過交流。

比賽日球場內派發觀賽手冊，每月出版一本球迷雜誌。

霍芬海姆TV團隊現有兩人，計劃擴充至4人，擁有4套小拍攝機、3台gopro（其中一台機器與富力TV一樣）、2台蘋果台式、2台蘋果筆記本。

受版許可權制，TV無法在比賽日拍攝，但每周兩條專輯，總時長4分鐘，經過蘋果剪輯在YouTube平台推送。

球迷商品 受俱樂部規模所限，霍芬海姆球迷商品店種類相對較少，但仍然品種豐富。

下一站 走進科隆

歐洲行第二站，我們將隨富力考察團一起走進德甲科隆俱樂部，被稱作「波爾蒂王子」的德國球星波多爾斯基正是從這裏走向世界，敬請期待！