中新網西寧11月18日電 （記者 張添福）「在中國西部，我和我的團隊想把青少年聚在一起，先培養他們的乒乓球愛好，向他們傳遞一些國球精神，因為這些精神值得大家去學習。」18日，世界乒壇「全滿貫」、前中國國家女子乒乓球隊隊長李曉霞在青海大學參加了「乒乓在沃」乒乓文化傳播之旅。

今年年初，作為新時代世界乒壇技術最全面的選手之一，李曉霞正式宣布退役，告別了她曾經付出青春和汗水的乒乓賽場，也告別了中國乒乓球隊這個培養了她十幾年的大家庭。

但她並未從此遠離乒乓，步入婚姻殿堂不久，李曉霞宣布將開啟全新的人生旅程——與其經紀團隊共同發起「霞旅」乒乓文化推廣傳播計劃，旨在通過她本人的公眾認知度和社會影響力，在校園、企事業單位、業餘俱樂部、民間賽事等，與青年學子、乒乓球愛好者分享自己的成長經歷，講述國球精神內涵，激勵青少年成長。

在當日青海大學的乒乓文化傳播之旅活動中，李曉霞與球友切磋互動、親身示範，為大家展示和傳授乒乓技能，並與青海省基層乒乓球教練員和愛好者共同探討國球運動的未來。

「我們這邊乒乓球資源匱乏，特別是優秀教練缺乏。」青海的一位基層乒乓球教練與李曉霞互動時說，「乒乓球運動缺乏人才梯隊建設，很多青少年都沒有乒乓球拍。」

李曉霞說，在一些偏遠基層，很多青少年並沒有接觸過乒乓球，「在高原打球，和平原相比有一些區別，但是不要緊，我作為乒乓人，我還是希望乒乓球運動更廣泛傳播，培養大家的興趣愛好，讓每個人都有一個健康體魄，成為國家棟樑。」

來自青海的一位教練員建議多培訓一些基層的乒乓球教練員和運動愛好者。

「這個是團隊建設的問題，我希望更多運動員，在西部多走走，讓當地乒乓球運動活躍起來，讓青少年熱愛更多的體育項目，我希望自己能給他們起到一點好的作用，」李曉霞說，「讓我們大家共同學習，共同進步。」

來自青海省海東市樂都區城鎮學校五年級的何俊文練習乒乓球已有四年多時間，現在在班裡無人能敵，在學校里也是數一數二的乒乓球高手。

「這是我第一次跟奧運冠軍打球，以前就知道奧運冠軍李曉霞，她打得特別好，我要向她學習。」在跟李曉霞請教了幾局后，何俊文告訴中新網記者。

李曉霞表示，希望通過這樣的示範和互動，帶動更多的人群，特別是青少年積极參與乒乓運動，為國球事業添磚加瓦，使乒乓技術能得到更系統的展示，使乒乓文化得到更廣泛的傳播。（完）