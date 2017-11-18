日期:11月19日，足協杯決賽首回合比賽即將在虹口足球場展開，上海申花坐鎮主場迎戰上海上港。今天傍晚，申花全隊抵達虹口足球場進行了賽前適應場地的訓練，訓練開始前，申花主帥吳金貴被問及目前尚無官方消息確認上港主帥博阿斯能否進入替補席，對於申花在心理等方面是否有影響的時候，坦言如果博阿斯原處罰變更會激發申花的鬥志。

申花與上港的足協杯決賽首回合比賽開打之前，一個焦點話題就是在中超聯賽上港客戰北京比賽之後，領受中國足協處罰的博阿斯能否在明晚一戰中進入上港替補席，成為外界最為關注的細節，針對博阿斯如果進入替補席是否會影響申花球員心理狀態等方面這個問題，吳金貴坦言表示：「球隊這兩周，說實在的都在作著積極的準備，對於這個事情，聽說以後，作為教練員來講，對於之前足協做出的決定，當時的處罰是大家都看到了、都知道的。

我們球隊的注意力主要集中在備戰當中，（關於博阿斯明天進入替補席）這個事情我們俱樂部有官方聯繫中國足協，也在交涉、申訴這個事情。我想，原來的處罰如果做出更改的話，就會激發我們球隊的鬥志。

同時我覺得，這是中國足協正式比賽，這是一場正式的足協杯比賽，這是一場非常非常官方的比賽，不是業餘的比賽，所以我們應該尊重事先的一個判罰，當然具體的情況的結果，還是要問我們俱樂部相關負責人員。」（曲小尤）