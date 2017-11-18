日期:11月18日消息，據巴西媒體「cartacapital」報導，巴甲豪門帕爾梅拉斯有意引進山東魯能外援吉爾。帕爾梅拉斯的體育經理亞歷山大-馬托斯已經和中國俱樂部的董事會進行了接觸。值得一提的是，亞歷山大-馬托斯曾與廣州恆大外援高拉特接觸，詢問高拉特是否願意回國踢球、加盟帕爾梅拉斯。高拉特沒有回國踢球的計劃，高拉特表示自己的目標是登陸歐洲足壇。

在相關報導中提到，亞歷山大-馬托斯仍然想要得到前科林蒂安球員吉爾。吉爾現效力於山東魯能。亞歷山大-馬托斯已經與中國俱樂部的董事會進行了接觸。並且指望吉爾希望回到巴西。如果吉爾回到巴西，他會有更大的機會重返蒂特執教的巴西國家隊。另外，帕爾梅拉斯還對上海申花外援特維斯感興趣，但特維斯回歸博卡青年幾成定局。根據雙方的協議，阿根廷博卡青年向上海申花支付600萬歐元（編者注：應為600萬美元），就可以帶回特維斯。

這不是山東魯能外援吉爾第一次與帕爾梅拉斯傳出緋聞。今年9月，據《GOAL》、《UOL》等多家媒體報導，山東魯能外援吉爾已經成為巴甲豪門帕爾梅拉斯強化2018賽季陣容的引援目標之一。帕爾梅拉斯原本計劃與山東魯能簽訂租借協議，但帕爾梅拉斯的讚助商試圖買斷吉爾的合同。吉爾曾表達願意在山東魯能退役的意願，他表示：「我在這裏感覺很好，如果可能的話，我肯定願意能在魯能踢到退役。」吉爾2017賽季表現出色，2017賽季中超聯賽出場29打入3球，是山東魯能的主力中衛，甚至可以說是山東魯能後防線上的定海神針，吉爾的出色發揮是山東魯能成為2017賽季中超聯賽丟球數最少球隊（與天津權健一樣，都是33球）的原因之一。吉爾連續多期沒有入選巴西國家隊，代表巴西國家隊參加2018俄羅斯世界杯的希望不大。一些中超外援為了能夠參加2018俄羅斯世界杯，尋求轉會。從山東魯能的角度來看，放走吉爾的可能性微乎其微，畢竟吉爾是山東魯能後防線的重要一員。德國足球數據網路媒體《轉會市場》顯示，吉爾與山東魯能的合同到2020年1月17日，吉爾是目前剩餘合同時間最長的山東魯能外援。

（李哲）