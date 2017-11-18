日期:11月18日，雖然泰裔法籍24歲選手席琳-波蒂爾（Celine Boutier）在最後四個洞吞下兩個柏忌，兩輪過後，她仍舊處於三亞女子公開賽領先榜頂端。不過中國選手也傳來了好消息，除了潘艷紅，北京22歲姑娘劉鈺也在三亞亞龍灣高爾夫球會沖入前十之中。

席琳-波蒂爾星期六打出69桿，兩輪成績為136桿（67-69），低於標準桿8桿，領先冰島選手瓦爾迪斯-索拉-約斯多蒂爾（Valdis Thora Jonsdottir）1桿。約斯多蒂爾在最後一個洞抓到小鳥，也打出69桿，兩輪成績為137桿（68-69），低於標準桿7桿。

而泰國選手普瑞瑪打出70桿之後，以138桿（68-70），低於標準桿6桿，單獨位於第三位。

北京姑娘劉鈺也打出69桿，她與另外10位選手一起位於並列第八位，其中包括河北選手潘艷紅（73桿）以及兩屆冠軍李安-佩斯（73桿），她們的成績為141桿，低於標準桿3桿。

另外，劉瑞欣（T19）、隋響（T36）、劉艷（T36）、馮思敏（T43）、林希妤（T53）、陳利慶（T58）等中國選手（合計8人）也成功晉級。

席琳-波蒂爾是職業新人，已經通過賽美特拉巡迴賽（Symetra Tour）獲得明年LPGA巡迴賽全卡。昨天打出67桿，她取得18洞並列領先，今天她一出門就很火爆，在前13個洞抓到5隻小鳥。

可惜席琳-波蒂爾在15號洞三推吞下柏忌之後，在16號洞又吞下柏忌，這讓她滑落了下來。

「低於標準桿3桿是一個好桿數，特別是在這樣一座球場上，我有點沮喪因為我開局很好，可是最後四個洞卻吞下兩個柏忌，真的很讓人難受，」她說，「可是總體而言，我還是挺滿意自己競技狀態的。」

席琳-波蒂爾的滑落至少讓約斯多蒂爾獲得了絕佳的反超機會。這位選手雖然來自冰天雪地的冰島，可是因為曾在得克薩斯上大學，所以並不懼怕炎熱。這反映在了她的記分卡上。她星期六抓到7隻小鳥，吞下4個柏忌。

「今天沒有長推進洞，我在三號洞推入了一個下坡的18英尺長推，那讓我這一輪啟動起來。總體而言很好，我給自己製造了許多機會，希望明天我全部都能用上，」約斯多蒂爾說。

席琳-波蒂爾和約斯多蒂爾都將在星期天爭奪個人第一個女子歐巡冠軍，可是席琳-波蒂爾的爭冠經驗明顯更為豐富，因為今年她已兩度在LPGA二級巡迴賽上取勝。

「她的球風很穩健，要想追上她不容易。」劉鈺評論杜克大學校友，自己的好朋友席琳-波蒂爾說，「這個星期我們一起打了練習輪，我覺得她的狀態很好，有奪冠的實力。」

可是劉鈺不想受這種困擾：「明天我也想打出一輪低桿，這個球場是有可能打出低桿的。」

潘艷紅也不準備放棄對冠軍的爭奪：「每個人打自己的球吧，已經晉級了，要放開手去打。」

總獎金30萬歐元的三亞女子公開賽是女子歐巡、女子亞巡和女子中巡三方聯合認證的比賽，最終的晉級線為147桿，高於標準桿3桿，總共71位選手晉級。明天將上演最後一輪，歡迎廣大球迷朋友來到亞龍灣高爾夫球會觀看2017年中國最後一場世界性大賽。

（小風）