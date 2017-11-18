本報訊（記者彭濼）為慶祝十九大勝利召開，11月17日下午，2017在京中央國家機關部分部門昆明湖10公里健身跑活動在北京頤和園成功舉辦。人力資源和社會保障部機關黨委常務副書記崔長征、直屬機關工會主席趙吉霖，國家林業局直屬機關工會主席蔣周明，公安部直屬機關黨委巡視員王乃鋒、國家民委直屬機關工會主席曲扎等領導和主辦單位、承辦單位、參賽隊伍所在部門有關領導和嘉賓出席頒獎儀式，併為獲獎運動員頒獎。

本次比賽是貫徹全民健身和推進健康中國建設的國家戰略，促進國家部委之間的體育交流的重要舉措，旨在以體育運動推動城市綠色發展與生態旅遊相結合，並借活動弘揚環保、時尚、體驗、競爭的現代精神。比賽由人力資源和社會保障部直屬機關工會、國家林業局直屬機關工會聯合主辦，中國民族報社、北京市園林綠化局、北京市海淀區人民政府、民族畫報社協辦，北京頤和園公園管理處承辦、北京中民藝苑文化傳媒有限公司賽事執行，河北雞鳴山集團和北京市一法律師事務所支持的。

本次比賽得到了各國家機關部門的熱情參與，共吸引來自中央直屬機關、中央國家機關和北京市直機關近20個部門單位的200餘名選手報名參賽。隨著起跑發令，選手們衝出起點，在激烈而火爆的氛圍中，比賽拉開了帷幕。比賽的10公里個人項目給參賽選手帶來了一場專業的競速體驗，團體獎項則要求選手們在追求速度的同時，注重團隊配合，提升團隊協作精神。經過激烈角逐，多個獎項花落各家，團體前十名是國家林業局、交通運輸部、國家體育總局、工業和信息化部、 財政部、國家機關事務管理局、住房和城鄉建設部、人力資源和社會保障部、環境保護部、國家民族事務委員會。

為確保賽事的高效、順利舉行，組委會高度重視、周密安排、精心組織，賽事按照中國田徑協會審定的最新田徑競賽規則和本次賽事競賽規程執行，賽事裁判長是國際級裁判王港，裁判委員會都是由國家級和國家一級裁判組成的。在賽道設計上，主辦方選擇了頤和園的精華區域，從頤和園昆明湖南湖島對面廊如亭出發、途徑南如意門，在北如意門折返回到廊如亭終點，賽道風景或樓台亭榭曲徑通幽，或參天大樹遮天蔽日，展現了頤和園這座皇家園林深厚的人文歷史積淀和魅力，讓運動員在五彩繽紛的深秋美景中，充分享受到跑步帶來的樂趣。同時，空軍航空醫學研究所附屬醫院提供了強大的醫療救護、首都體育大學近百師生組成了志願、安保團隊，全力保障了賽事的順利進行。

在各方的努力下，本次賽事真正辦成了一項「團結協作，展現風采、提振精神」的賽事。充分展現了中央國家機關工作人員昂揚向上的風采和勇於拼搏的奮鬥精神，為部委間同志們展示風采、溝通交流搭建了平台，成為了一項「促進健康、加深友誼、增進交流」的文明賽事，同時將健康生活、快樂工作、團結友愛、共同成長的理念傳遞出去。

主要支持單位河北雞鳴山集團總裁趙萬倉介紹，北京獲得2022年冬奧會舉辦權，冬奧會已被納入京津冀的發展綱要，冬奧會的作用將愈發明確。協同發展綱要將推動京津冀交通一體化、環境發展、產業轉移升級等重點領域率先取得突破，而冬奧會的發展規劃也是其中的重中之重。聯合舉辦城市張家口的經濟發展呈現出翻天覆地的變化。國家奧委會主席托馬斯？巴赫在馬來西亞首都吉隆坡宣布了北京獲得冬奧會舉辦權的結果，幾分鐘之後，位於北京西北220公裡外的商品房開盤價就上漲了近50% 。作為2022年冬奧會的大部分賽事的承接地，張家口具備其明顯的區域優勢。張家口在京津冀區域是生態環境比較好的城市，空氣質量優良。張家口已經確定了到2020年空氣質量達到世衛組織第二階段標準，也就是每立方米PM2.5含量在25微克以下。另外，在籌辦冬奧過程中，實現城鄉面貌的大提升，真正打造一個京津冀地區特別是首都地區的「後花園」。雞鳴山集團近年來在壯大企業發展的同時，一直致力於推動全民體育賽事的發展。雞鳴山景區是國家AAAA級景區，也是河北省重點景區。景區位於河北張家口市下花園區東2公里處，離北京僅有120公里，從北京市區駕車經八達嶺高速公路大約一個半小時可至。已經開工的城際鐵路開通后，2019年從北京坐火車半個小時就可到達。由於交通便利，如今已是京城自助游愛好者看好的熱門景區。此山因孤峰獨秀，有「參天一柱」美稱。雞鳴山佛、道、儒三教並存，2006年被有關部門評為「全國民族文化旅遊最具發展潛力品牌」，2007年被評為「最受網民喜愛的中國佛教、道教文化旅遊勝地」，2008年榮獲「全國民族文化旅遊推介活動新興十大品牌」等