在高爾夫球賽場上，全家總動員並非一件新鮮事，尤其是父親上陣當球童，不少年輕球員在剛剛開始打球時，都是父親當球童。可謂場上有爸爸「出謀劃策」，場下有媽媽關切的目光。爸爸在身邊當球童感受如何？在今天結束的三亞女子公開賽上，姑娘們給出的答案十分有愛。

結束最後一洞比賽，滿頭大汗的北京姑娘劉鈺著急去交記分卡，路過主辦方的椰子「供給處」，這個姑娘很想拿一個解渴，無奈著急去交記分卡，只得「忍痛割愛」。從記分卡出門，劉鈺看到爸爸劉松拿著椰子，和媽媽一起微笑地等著她。賽后，一家三口一起喝著一個椰子，場面十分溫馨。比賽進行兩天，劉鈺媽媽全程給女兒助陣，爸爸則在第二個比賽日上陣幫助女兒當起了球童。

在第一個比賽日，劉鈺沒有讓爸爸當球童，她自覺發揮不佳。第二個比賽日，劉爸爸拿起球包，跟著女兒上陣，有了家人在身邊，劉鈺心裏踏實不少，第二輪，她打出69桿並列第8位的成績。「爸爸給我當球童是非常不一樣的體驗，我第一天的球童也很好，但是交流要少一點，」劉鈺坦言，爸爸讓自己安心不少。每洞結束后，父女倆都會交流幾句。今年征戰LPGA二級賽，劉鈺爸爸一直給女兒當球童，這個22歲的北京女孩如願取得LPGA的全卡，可謂是一對並肩作戰的父女兵。

與劉鈺相同，美少女隋響同樣有爸爸做球童。說到父女倆剛開始的合作，隋響笑言有點「小無奈」：「以前的時候即使爸爸不做球童，他也會給我的比賽提一些意見，後來想想不如讓爸爸給我做球童，後來就非常習慣了。」現在，隋響的爸爸是女兒的「專職」球童，有爸爸在身邊，安心是她最深切的體會。「以前可能感覺不到，但是現在覺得如果用球場的球童或者其他人幫忙就會有擔心的感覺。」

除了劉鈺和隋響外。三亞女子公開賽還有不少全家總動員的畫面，林希妤和劉瑞欣的爸爸媽媽也跟隨他們來到現場，除了照顧孩子的衣食住行，家長們也在比賽后聚在一起閑聊幾句，總結一下比賽經驗，給女兒提提意見。

（李昕 發自三亞）