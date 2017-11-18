日期:11月18日，2017-2018賽季中國女子排球超級聯賽展開第6輪較量。A組八一深圳3-1逆襲福建安溪鐵觀音實現5連勝，廣東恆大客戰3-1力挫四川收穫第3場勝利；B組山東體彩3-1擊敗河北贏得賽季第2場勝利。

A組：八一深圳3-1福建安溪鐵觀音

4連勝的八一坐鎮主場與福建再戰。八一女排在首局惜敗之後調整及時，連扳三局3-1逆襲擊敗對手收穫5連勝，四局比分為24-26、25-14、28-26和25-17。

八一首發派出主攻王雲蕗、劉晏含，副攻袁心玥、高意，接應歐陽茜茜，二傳周妤婕和自由人黃柳燕。福建由主攻張宇婷、林琳，副攻鄭益昕、鄭斯，接應羅慧，二傳梁桂倩和自由人林莉應戰。

首局羅慧和鄭益昕先後發球建功，福建8-3超出。八一用范琳琳換下王雲蕗后場面有改觀，劉晏含反擊命中迫近到11-14。14-19落後的八一在袁心玥的發球輪強勢反撲，劉晏含後攻命中、高意攔探頭成功、范琳琳反擊吊球得手追至18-19。八一憑周妤婕的反擊22-21反超，福建靠張宇婷的突破重奪主動權23-21佔先。22-24落後的八一利用張宇婷的失誤和高意的發球扳成24平。鄭益昕進攻過輪、歐陽茜茜調整球觸網，八一24-26先丟一局。

第二局八一依靠高意和袁心玥的穩定發揮5-1超出，福建追到3-5后連丟4分3-9落後。福建咬至9-13后沒能頂住，被八一屢次打出得分高潮確立勝勢。歐陽茜茜發球直接得分，八一25-14大勝扳回一局。

第三局八一在中局14-17落後的情況下追成18平，20平后又利用王雲蕗的強攻和林琳的失誤22-20反超。福建靠高意的失誤扳成23平后，鄭斯網口控制得力24-23拿下局點。鄭益昕後攻反擊出界錯失鎖定勝局的良機，讓八一追成24平。隨後八一隊又兩度救回局點與福建相持到26平。張宇婷強攻出界、高意發球直接得分，八一28-26翻盤，大比分2-1反超。

第四局八一隊未遇太大挑戰，早早確立了絕對優勢24-14領先獲得賽點。張宇婷和羅慧連抓反擊、鄭斯探頭命中，福建3救賽點迫近到17-24。王雲蕗強攻一錘定音，八一25-17獲勝，3-1再克福建。

八一的副攻袁心玥獨攬24分，主攻劉晏含貢獻19分，副攻高意拿下14分。福建的主攻林琳力奪16分，副攻鄭益昕收穫15分，主攻張宇婷和接應羅慧均贏得13分。

四川1-3廣東恆大

面對引援后競爭力提升的廣東恆大，連續4場遭零封的四川女排力拚到底，在首局關鍵分把握得力贏得今年聯賽的首個勝局。遺憾的是在恆大調整邊攻陣容配置后，四川隊沒能持續給對手施壓，終遭翻盤1-3落敗再折一陣，四局比分為25-22、14-25、13-25和21-25，恆大收穫第3場勝利后暫列A組第3名。

此役四川的副攻張曉雅斬獲14分，主攻張虹琳拿到13分，副攻葉綺進賬10分。廣東恆大的古巴接應卡里羅獨得25分榮膺得分王，副攻劉亞男奪下14分，主攻張楚楠和自次局起替補登場的塞爾維亞外援布爾薩奇雙雙收穫12分。

B組：河北1-3山東體彩

4連敗的河北在與山東的交鋒中雖贏得次局勝利，但隨後兩局表現欠佳，還是以1-3落敗連輸5場，四局比分為15-25、25-20、10-25和10-25，山東贏得賽季第2場勝利。山東女排4名攻手得分上雙，主攻杜清清和接應錢靖雯雙雙拿下15分，主攻宋美麗貢獻14分，副攻曹婷婷收穫10分。 （高加索）