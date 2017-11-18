日期:11月18日消息，2017-2018賽季中國女子排球超級聯賽第六輪上海光明優倍女排坐鎮主場迎接天津渤海銀行的挑戰。作為本輪聯賽的重頭戲，上海女排金軟景、米楊等悉數出場，天津女排李盈瑩、陳麗怡也領銜最強陣容首發。最終，多點開花的上海女排3-0戰勝天津女排。替補出場的張磊獲得本場最佳。

縱觀整場比賽，在個人數據方面上海女排四人得分上雙。張軼嬋獨攬19分全隊最高，外援金軟景收穫18分，馬蘊雯表現出色收穫12分，替補出場的張磊11分，米楊4分，張鈺倩3分，首發接應秦思宇2分。天津女排李盈瑩狂轟30分全場最高，其他攻手則表現平平，王媛媛8分，楊藝6分，姚笛4分，王寧2分，陳麗怡1分，李瑩1分。

在團隊數據方面，上海女排各項數據全面佔優。在扣球方面上海女排59-47領先天津女排，李盈瑩扣球獨得28分全場最高。攔網方面上海女排7-3領先，張軼嬋貢獻4個攔網。發球方面上海3-2天津佔優。在失誤上，上海女排10-14也比對手少4個。