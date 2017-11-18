日期:11月18日，2017世界斯諾克上海大師賽決賽開戰，在下午開始的決賽第一階段比賽中奧沙利文全面壓制了特魯姆普的發揮，以7-2的懸殊比分進入到休整階段，距離自己的第三十個排名賽冠軍頭銜僅三局之遙。

下午的上海體育館迎來了最後的決戰，由火箭奧沙利文對陣進來狀態神勇的特魯姆普，此前的20次交手雙方各勝10次平分秋色，最近一次碰面是在今年的香港大師賽半決賽上，當時奧沙利文6-5決勝局險勝，此次相遇是兩人在本賽季排名賽上的首次對決。

決賽採用19局10勝制，分兩個階段進行，第一階段比賽在下午兩點開始。第一局特魯姆普開球，開局階段兩人陷入防守大戰，很長時間的僵持后特魯姆普連攻帶守長台打進紅球，但隨後的綠球進攻失誤送上機會給對手，奧沙利文上手拿到42分后打丟底庫附近紅球中斷了進攻，特魯姆普隨後打進紅球但沒有綵球連接，此後兩人各有一次上手但都很快中斷，剩下四顆紅球時特魯姆普的一桿遠台進攻偏出后將目標球停在了袋口，奧沙利文收掉兩顆紅球后完成超分，特魯姆普嘗試做防守但還是失誤送機會，奧沙利文贏下首局。

第二局奧沙利文在開局階段的防守中給對手製造了很大困難，特魯姆普先是母球一庫貼球堆沒有貼到，后又遠台強攻邊庫紅球偏出送機會，奧沙利文隨後打進紅球中袋上手打出單桿91分將比分改寫成2-0。第三局雙方在開球后的爭奪中各打進一顆紅球但都沒能連接到綵球，之後特魯姆普通過一桿運氣球上手拿到7分出現失誤，奧沙利文接手拿下48分剩餘兩顆紅球時轉入防守，特魯姆普發力打邊庫紅球不料將目標球翻進了頂袋，隨後一桿強攻黑球偏出導致被超分，繼續糾纏中特魯姆普收掉四顆綵球后嘗試用將母球藏到黑球下方卻不慎把粉球打到了中袋口並沒有形成斯諾克遂認輸，奧沙利文將比分擴大到了3-0。

第四局特魯姆普防守回球時不慎母球摔袋，奧沙利文在開球區遠台進攻得手后拿到12分，打綠球時走位失誤無奈轉入防守，特魯姆普在底庫附近的一桿貼紅球防守力量略大留下了中袋進攻機會，奧沙利文上手單桿76分制勝，比分繼續擴大到4-0。局間休息後進入第五局，較長時間的防守拉鋸后奧沙利文防守線路出現偏差留下中袋上手機會，特魯姆普得到9分后打丟黑球將大好局面交還，奧沙利文接手后打出單桿81分，5-0的比分確保了其第一階段立於不敗之地。

第六局開球后特魯姆普直接遠台進攻打入紅球底袋上手，拿到34分后帶球堆沒有帶到轉入了防守，幾桿爭奪后特魯姆普再次上手但還是帶球堆出問題只好繼續防守，奧沙利文隨後在中台附近進攻邊庫紅球底袋得手，拿下56分后剩下最後一顆紅球時做出斯諾克，特魯姆普兩次解球失誤並送出自由球，奧沙利文完成清台將比分帶到了6-0。第七局奧沙利文母球沉底防守落位不佳留下底袋紅球進攻機會，特魯姆普上手拿到43分中斷，幾桿爭奪后特魯姆普遠台進攻再次上手但僅得5分就打丟了袋口的粉球，奧沙利文接手后單桿70分清台實現單局逆轉，比分來到了7-0。

第八局奧沙利文率先上手，得到17分后打丟黑球並帶散了球堆將大好局面交到了對手手上，特魯姆普接手打出單桿102分取得了自己在本場比賽的首局勝利。第九局兩人在開局的糾纏中各有機會但都沒有延續得分，奧沙利文的一桿輕貼紅球的被動防守力量過小沒有貼到球留出了進攻機會，特魯姆普上手得到32分取得39-6領先，一桿帶球堆運氣不佳中斷了進攻，一段糾纏后特魯姆普出現失誤送出機會，奧沙利文收光紅球在綵球階段兩人展開防守戰，奧沙利文通過一桿斯諾克拿到機會打進黃球但緊接著的綠球進攻出現失誤，特魯姆普上手清至粉球獲勝，第一階段比賽結束，奧沙利文7-2領先，自己的第三十個排名賽冠軍已非常接近。（曳影）