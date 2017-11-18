日期:11月18日消息，2017年世界羽聯超級系列賽中國公開賽展開半決賽的角逐，高昉潔延續強勢又淘汰了奧運冠軍馬林闖入女單決賽。鄭思維/黃雅瓊進入混雙決賽，陳清晨/賈一凡將衝擊女雙冠軍。

小將高昉潔在女單半決賽里延續不俗表現，她在與4號種子西班牙名將馬林的交鋒中絲毫不處下風，最終她耗時1小時以兩個21比19獲勝。四分之一決賽高昉潔剛淘汰了辛杜，如今又戰勝馬林，里約奧運會的冠亞軍都成為她的手下敗將。

高昉潔在決賽里將迎戰5號種子日本的山口茜，山口茜在半決賽里以2比0（21比14、21比18）戰勝8號種子泰國的拉特查諾。

男雙半決賽里，李俊慧/劉雨辰只抵抗了34分鐘就以14比21、18比21連丟兩局輸給頭號種子印尼的吉蒂昂/蘇卡姆喬。第二局中李俊慧/劉雨辰曾以4比1領先，但印尼組合在發接發上明顯佔優，他們後來居上又勝一局贏球。

女雙半決賽里，陳清晨/賈一凡在先丟一局后實現翻盤，她們連扳兩局以2比1險勝隊友杜玥/李茵暉，三局比分是13比21、27比25、21比15。這場比賽進行了1小時21分鐘。

混雙半決賽里中國混雙喜憂參半。5號種子鄭思維/黃雅瓊經過49分鐘激戰以2比1（21比13、18比21、21比15）戰勝中國香港的鄧俊文/謝影雪。4號種子王懿律/黃東萍以0比2（16比21、22比24）輸給丹麥的克里斯蒂安森/彼德森。這樣鄭思維/黃雅瓊將與克里斯蒂安森/彼德森爭奪混雙冠軍。

（Chimera）