在現在的網球比賽里，賭球成了一種普遍現象，尤其是在那些低級別賽事中。輸了球的人總想尋找途徑去發泄怨氣，球員便順理成章地成了他們攻擊的首選對象。從發恐嚇信息，到言語攻擊球員本人及其家屬，這些靠賺一筆賭金來發家致富的賭徒，早已丟掉了做人的基本道德。

在這一群無辜被攻擊的人群中，膚色又決定了你的「罪惡」程度，黑人球員往往承受著更多的侮辱。現世界排名第197位的黑人球員Evan King是近期對網路暴力最有發言權的受害人之一，因為他剛剛輸掉了在印度浦那進行的一場ATP挑戰賽。Evan King對《印度快報》的記者說：「有些在遙遠國度的人們為我贏球下了賭注。他們很明顯輸了錢，之後就瘋狂地侮辱我。如果是白人球員輸了一場比賽，他們也就是說些消極的評論，但因為我是黑人，或者說是一個非洲裔美國人，那我還會遭受更難堪的言論。」

Evan King的對手Clarke說： 「很遺憾這種事情在2017年還會發生。社交媒體有正反兩面性。他們可以增加你的知名度，但當你看到負面言論時，你也會很悲傷。你希望有一個更具影響力的社交媒體一直追蹤你的動態，從而幫你獲得讚助商的青睞。可是與此同時這也意味著這些人可以向你發去任何信息。」

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