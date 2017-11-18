李盈瑩30分難阻天津遭首敗 上海女排3-0奪6連勝北京新浪網 (2017-11-18 17:17)
上海女排
日期:11月18日，2017-2018賽季中國女子排球超級聯賽第6輪角逐全面展開。在B組的焦點戰役中，5連勝的上海光明優倍主動得分能力更勝一籌，3-0力破天津渤海銀行的不敗金身，喜迎6連勝獨自領跑本組，三局比分為30-28、25-16和25-22。上海隊替補登場的老將張磊當選本場比賽的最佳球員。
上海啟用金軟景和張軼嬋搭檔主攻，馬蘊雯和張鈺倩聯袂副攻，接應秦思宇、二傳米楊和自由人王唯漪也首發出場。天津派出主攻李盈瑩、陳麗怡，副攻王寧、王媛媛，接應楊藝，二傳姚迪和雙自由人孟子璇、劉立雯應戰。
首局0-2落後的上海利用張軼嬋的吊心扳成2平，5平后李盈瑩一攻不中被金軟景反擊打直線，上海6-5反超。8平后王媛媛封死張軼嬋的強攻、李盈瑩後攻命中，天津10-8佔先。秦思宇發球追成11平，金軟景反擊小斜線命中助上海13-12超出。天津利用王寧和李盈瑩的突破咬至15平后，金軟景強攻下球、李盈瑩扣球出界，上海17-15領先。楊藝扣球被判出界后挑戰界內成功、李盈瑩後攻反擊下球、秦思宇兩度扣球失誤，天津將比分拉開到19-17。楊藝進攻受阻讓上海追至19平，21平后馬蘊雯把握住反擊機會，上海23-21超出。22-24落後的天津憑李盈瑩的犀利突破追成24平。雙方交替拿下局點相持到28平后，多回合相持張軼嬋吊球得手、陳麗怡一傳送探頭被馬蘊雯攔死，上海30-28險勝先下一城。
第二局上海啟用張磊擔綱接應。金軟景和張軼嬋進攻穩定，上海5-1超出。天津靠姚迪和王寧的攔網過輪后，姚迪的二次球、李盈瑩的一攻先後受挫、對方反擊又屢有建樹，天津連丟4分2-9落後。李盈瑩封死馬蘊雯的快攻、姚迪發球得分、李盈瑩反擊成功，4-11落後的天津追至7-11。姚迪和李盈瑩失配、王寧快攻出界，上海將比分拉開到16-9。王寧探頭過輪后，天津用李瑩換下陳麗怡。張磊扣球得分、李瑩進攻被馬蘊雯攔住，天津10-18落後。13-21落後的天津調整二傳換上孟豆，李瑩反擊成功、張磊扣球出界，天津迫近到16-22。金軟景先是發球落在界內24-16拿下局點，隨後又造成孟子璇一傳失誤，上海25-16再下一城。
第三局0-3落後的天津利用李盈瑩的扣球追至3-5后，張磊後攻命中、馬蘊雯背飛得手，上海7-3佔先。楊藝和李盈瑩連抓反擊扳成7平，金軟景強攻下球，上海8-7領先。相持到11平后，上海反擊能力更勝一籌13-11超出，天津用二傳孟豆換下姚迪。13-16落後的天津利用李盈瑩的反擊和對方的失誤連拿3分追成16平。天津靠李盈瑩的一點攻咬至18平后連丟3分，上海21-18領先。李盈瑩強攻追至21-23后，張軼嬋一攻命中，上海24-21獲得賽點。王寧快攻扳回1分后，馬蘊雯背飛下球，上海25-22獲勝，3-0擊敗天津。
此役上海的主攻張軼嬋力奪19分，外援金軟景貢獻18分，兩老將馬蘊雯和張磊分獲12分和11分。天津的主攻李盈瑩獨得30分榮膺得分王，副攻王媛媛拿下8分，主攻陳麗怡僅獲1分。 （高加索）
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