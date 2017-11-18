經過國家隊比賽日的休整之後五大聯賽重修回歸，德甲賽場首先開打的一場是大黃蜂多特蒙德客場挑戰斯圖加特。點擊這裏參與競猜

本賽季斯圖加特的主場非常強勢成績十分出色，而多特蒙德方面內部禁賽了頭號射手奧巴梅楊，理由是他的訓練態度不積極，主帥博斯在陣容上做了不小的調整，許爾勒和格策久違的搭檔首發攻擊組合。

本賽季主場成績出色我的斯特加特開場僅5分鐘就利用了多特後衛布爾基的低級失誤得分取得了夢幻開局，上半時補時階段多特蒙德追平比分，格策右肋挑球擊中帕瓦爾右臂，裁判果斷判罰點球！許爾勒操刀推射左下角卻被斯圖加特門將齊勒封出，好在菲利普補射左腳推入近角將比分扳平。下半時開始6分鐘，斯圖加特再度超出！厄茲詹后場長傳，布雷卡洛右路得球突入禁區，距門11米處左腳低射打在比爾基右腳內側變線入近角。此後多特蒙德展開了瘋狂的進攻但是始終無法把握機會再次得分，最終不得不接受客場輸球的結果。

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