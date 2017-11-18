日期:11月18日消息，2017年世界羽聯超級系列賽中國公開賽展開半決賽的爭奪，諶龍挺進決賽。在男單半決賽里，諶龍經過1小時11分鐘的苦戰以2比1險勝韓國的孫完虎，諶龍將與頭號種子阿塞爾森爭奪冠軍。

諶龍和孫完虎此前在世界羽聯賽事交手14次，諶龍10勝4負佔優。兩人最近一次交鋒是2016年裡約奧運會，諶龍2比1險勝。孫完虎開賽後進入狀態較快，他先拿3分領跑。諶龍逐漸找到感覺，他在多拍爭奪中略佔上風，把握機會連續得分追成8平。10平后孫完虎在多拍后突擊進攻得分，他以11比10領先進入間歇。

回到場上后諶龍失誤增加，孫完虎趁機連續得分以14比11拉開。諶龍一度追至14比15，但他多拍后的突擊失誤較多，孫完虎又拿2分穩住局勢。諶龍這時明顯增多了主動進攻，連續兩次突擊得分，孫完虎在場面上佔優的情況下撲放后場出界，接著諶龍起跳殺直線得分，他一口氣連贏5分以19比17反超。雙方再次形成多拍，諶龍依靠頑強的防守等到了孫完虎回后場球出界，20比17，諶龍率先拿到局點。首個局點諶龍就把握住了，他突擊下壓得分，21比17，他先聲奪人。

第二局中諶龍失誤略多，孫完虎打得更積極主動，他迅速拉開比分以11比3領先進入間歇。回到場上諶龍的失誤依舊較多，孫完虎繼續保持領先，他以20比9拿到局點。諶龍追回1分，孫完虎躍起突擊對角線，球彈網后落在界內，21比10，他追回一局扳平。

孫完虎在決勝局裡以2比1開局，諶龍在多拍中佔優，他連得6分以7比2反超。在追回1分后，體能消耗很大的孫完虎回球質量下降，失誤明顯增多，諶龍又贏4分以11比3領先交換場地。易邊后諶龍繼續控制場上局勢，在13比6后他連得4分擴大優勢。體力不支的孫完虎已無力還擊，諶龍以20比7拿到賽點。隨著諶龍劈殺對角得分，21比7，他贏得決勝局以2比1險勝晉級決賽。這場比賽進行了1小時11分鐘。

在另一場男單半決賽里，頭號種子丹麥的阿塞爾森明顯佔優，他用時40分鐘以2比0（21比12、21比17）戰勝中國香港的伍家朗。

（Chimera）