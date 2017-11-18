日期:11月18日，亞足聯官方公佈了2017年度各項大獎的候選名單。除了之前已經揭曉的亞洲足球先生三甲之外，中國足協入圍了夢想亞洲獎和草根足球表彰獎兩個獎項的候選，而中國U16女足主帥高紅則在最佳女子教練候選之列。此外，中國香港足總和中國澳門足協分別入圍了亞足聯基層足球獎（激勵獎）和亞足聯基層足球獎（潛力獎）的角逐。

2017亞足聯年度獎項候選

夢想亞洲獎：中國足協、日本足協、新加坡足協

最佳協會（激勵組）：伊朗足協、日本足協、韓國足協

最佳協會（發展組）：黎巴嫩足協、塔吉克足協、越南足協

最佳協會（潛力組）：阿富汗足協、關島足協

草根足球表彰獎（激勵組）：澳大利亞足協、中國足協、伊朗足協

草根足球表彰獎（發展組）：中國香港足總、新加坡足協、越南足協

草根足球表彰獎（潛力組）：不丹足協、中國澳門足協、巴勒斯坦足協

最佳男子教練：波斯特科格魯（澳大利亞）、石井正忠（日本）、堀孝史（日本）

最佳女子教練：高紅（中國）、高倉麻子（日本）、保蒂斯塔（菲律賓）

最佳室內五人制球員：哈桑扎德（伊朗）、盧特菲（伊朗）、Jirawat Sornwichian（泰國）

亞洲足球先生：武磊（中國）、赫里賓（敘利亞）、奧馬爾（阿聯酋）

亞洲足球小姐：克爾（澳大利亞）、熊谷紗希（日本）、盛香心（朝鮮）

裁判特別獎：納馬佐夫（烏茲別克）

最佳男子青年球員：沙里亞蒂（伊朗）、李昇祐（韓國）、白昇浩（韓國）

最佳女子青年球員：金敬永（朝鮮）、盛香心（朝鮮）、雛田宮澤（日本）

最佳海外球員：莫伊（澳大利亞）、香川真司（日本）、孫興慜（韓國）

（新體）