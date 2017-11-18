亞足聯公佈年度獎項候選:高紅競爭最佳女子教練北京新浪網 (2017-11-18 17:07)
高紅（資料圖）
日期:11月18日，亞足聯官方公佈了2017年度各項大獎的候選名單。除了之前已經揭曉的亞洲足球先生三甲之外，中國足協入圍了夢想亞洲獎和草根足球表彰獎兩個獎項的候選，而中國U16女足主帥高紅則在最佳女子教練候選之列。此外，中國香港足總和中國澳門足協分別入圍了亞足聯基層足球獎（激勵獎）和亞足聯基層足球獎（潛力獎）的角逐。
2017亞足聯年度獎項候選
夢想亞洲獎：中國足協、日本足協、新加坡足協
最佳協會（激勵組）：伊朗足協、日本足協、韓國足協
最佳協會（發展組）：黎巴嫩足協、塔吉克足協、越南足協
最佳協會（潛力組）：阿富汗足協、關島足協
草根足球表彰獎（激勵組）：澳大利亞足協、中國足協、伊朗足協
草根足球表彰獎（發展組）：中國香港足總、新加坡足協、越南足協
草根足球表彰獎（潛力組）：不丹足協、中國澳門足協、巴勒斯坦足協
最佳男子教練：波斯特科格魯（澳大利亞）、石井正忠（日本）、堀孝史（日本）
最佳女子教練：高紅（中國）、高倉麻子（日本）、保蒂斯塔（菲律賓）
最佳室內五人制球員：哈桑扎德（伊朗）、盧特菲（伊朗）、Jirawat Sornwichian（泰國）
亞洲足球先生：武磊（中國）、赫里賓（敘利亞）、奧馬爾（阿聯酋）
亞洲足球小姐：克爾（澳大利亞）、熊谷紗希（日本）、盛香心（朝鮮）
裁判特別獎：納馬佐夫（烏茲別克）
最佳男子青年球員：沙里亞蒂（伊朗）、李昇祐（韓國）、白昇浩（韓國）
最佳女子青年球員：金敬永（朝鮮）、盛香心（朝鮮）、雛田宮澤（日本）
最佳海外球員：莫伊（澳大利亞）、香川真司（日本）、孫興慜（韓國）
（新體）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Natural 髮飾．髮飾 復古風．髮飾 水鑽 髮夾．毛球 髮飾．coloring 髮飾．心情 髮飾．可愛髮飾．JJL 髮飾．米妮 髮飾．HaNA 髮飾．Melody 髮飾．櫻花和風 髮飾．KiKiLaLa 髮飾．髮飾．E ya 髮飾．Hello Kitty 髮飾．kuki 髮飾．髮飾 假髮．ECO 髮飾．螢光髮飾．twins 髮飾．SANRIO 髮飾．Kitty 髮飾．alex 髮飾．Rilakkuma 髮飾．果凍骰子髮飾．水鑽髮飾．芭比 髮飾．Bright 髮飾．Disney 髮飾
- 【時尚屋】妮蒂亞貴妃椅 MT7-346-1(免組裝 免運費 貴妃椅)
- ODEL M6 GPS測速 雙鏡頭 安全預警(ADAS) 後視鏡行車記錄器
- 美夢元素 吸濕排汗 紐西蘭羊毛保暖被 (7*8呎)
- 【HTC 宏達電】One A9s 5吋八核輕薄智慧手機(加送螢幕保護
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO亮面幾何4x6斜背包(大/軍
- 石頭記 碧玉項鍊-寶瓶觀音(中)
- 【東元TECO】5.5KG全自動洗衣機XYFW060B(含基本安裝)
- 【時尚屋】梅莉莎大茶几 MT7-365-2(免組裝 免運費 茶几)
- 【LETTi】太空鋁行 29吋PC鋁框鏡面行李箱(粉紅金)
- MY傢俬 北歐趣現代設計2.7尺四斗櫃
31+8+6!新科MVP重回單核模式 場均三雙還背鍋?【北京新浪網】
這些號碼你關注了嗎？大樂透未來膽號全攻略【北京新浪網】
人物|最大鬧劇落幕!險被毀掉的天才終重獲新生【北京新浪網】
天賦大戰！十個跑跳長手怪的比賽你要跪著看【北京新浪網】
服!昔日死敵力挺詹姆斯拿MVP:他還能再打10年【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》