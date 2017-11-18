大家好！今天是周六啦~一個愉快的周末又來啦~~而且這個周末有很多場重量級比賽哦~~大家一定要看~~對了，大家可以在「新浪體育APP-看點」的焦點圖上找到最近兩天的文章。再也不怕找不到吐槽啦！

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詹韋合砍62分騎士逆轉4連勝！

騎士擊敗快船，詹姆斯出戰46分鐘39分14板6助，樂福25分8板，韋德23分11板5助，克勞德5分；快船方面，格里芬23分12板，小喬丹18分22板，里弗斯16分，約翰遜15分7板。

@改來改去也不知道叫什麼好：「什麼叫巨星？全場46分鐘得到39分；2個關鍵3分；2個關鍵助攻；一個兩分鎖定勝局！什麼叫巨星？詹姆斯就叫巨星！」

@Terrenceshen：「韋大爺再次夢回巔峰！」

@Pennyhhhhhhhh：

@james豆阿豆：「韋德：你大爺還是你大爺！詹姆斯：我愛人還是我愛人！樂福：…」

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快船隊全員被石化！

@_hangke：「JR要反省啊，狀態差到沒人防！」

@K-iller丶Biu忐忑：「扶老奶奶過哈登的防守？？」

@泰倫盧今天下課了嗎：「快船：我是誰 我在哪 我在幹什麼」

@季偉GWEI：「現在能明白當年綠軍的三巨頭有多厲害了吧，硬是帶著里弗斯拿了個冠軍」

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配音時間到！

詹皇指導泰倫盧布置最後一攻！他們會有些怎樣有趣的對話呢？

@歸屬感23：「盧：這最後怎麼打啊 詹：讓我想想」

@0932老趙：「盧:這家砂鍋飯不錯耶！詹:打完再說打完再說！ 盧:晚點叫餐要等很久外賣耶！詹:行了行了我要臘腸排骨雙拼…」

@米大宇：「詹：我拉開單打 盧：我也這樣想的」

@願夢不會醒：「盧：我讓他們把球給你怎麼樣 詹：然後呢 盧：你說了算啊」

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太陽擊敗湖人

太陽121比113擊敗湖人，布克33分3板4助；湖人方面，庫茲瑪30分10板，洛佩斯19分10板，英格拉姆17分8板，球哥6分6板6助5搶斷。

@Wchushen：「問君能有幾多愁？湖人第二選個球！！」

@KK-Lover：「榜眼庫茲馬是建隊核心，沒意見吧？」

@小葫蘆呢：「馬紹爾：聯盟鮑爾最像我！」

@噗哧一生：「庫茲馬：我30+10，鮑爾：666」

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衝突！

在湖人跟太陽的比賽當中，波普跟對手出現了一些肢體衝突！導致比賽被迫中止，場面混亂！

@托爾圖加：「ball看了眼就走了？？？」

@字母Ge2017：「球哥，一副事不關己高高掛起。團隊意識不夠啊」

@o一婊人才o：「庫茲馬和英格拉姆直接衝過去，不錯這兩年輕人」

@---Mr-Q---：「波普看著球哥 深深的體會到當年尼克楊一打五的無奈」

@Ai-----LA：「鶯歌：我不知道到底什麼叫領袖，我只知道這種事我不能置之不理」

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馬刺逆轉雷霆！

馬刺在首節落後17分的情況下以104比101逆轉雷霆。阿德26分9板，吉諾比利8分；雷霆方面，安東尼20分6板，威少22投5中15分9板9助，喬治18分7板6助。

@大銘小姚：「作為一個雷霆球迷 幾乎每場雷霆比賽都看 安東尼絕對是發揮最穩定的 效率值高且不佔什麼球權 威少是一場比一場低效 大量支配球權 今天20%命中率都沒有吧」

@奮鬥中的tryingman：「雷霆虎頭蛇尾的毛病啥時候能改改？」【@魔術張亦弛：「改成蛇頭蛇尾？」@丶簡佳琪：「雷霆虎頭了？」】

@同志們幸苦了：「卡哇伊：馬刺落後23分了，下場比賽可以上了吧。波波：你小子，等著吧！」

@HN-Adolph：

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名帥預言鄭智可當中國齊達內

在最近採訪中，斯科拉里表示：「我覺得鄭智再踢兩三年沒問題，退役后可以留在隊里做助教，再出去獨立帶中下游球隊。總有一天鄭智會以主教練身份回到恆大。」 里皮也曾表示相信退役那天恆大會給鄭智機會，就像皇馬給齊達內機會一樣，鄭智能成為恆大傳奇。

@麥克喬治：「意思是鄭智也要掉頭髮了？」

@CR7Ricky：「當年鄭智離開山東，後來到查爾頓時我就蠻喜歡，雖然國足差勁，但是對於鄭我不說服氣，起碼沒有任何理由埋怨什麼，他可能想進世界杯上馳騁一番的心比我們普通國人球迷要強烈N倍，也差不多了，把教練的活接上也算是功德圓滿了！」

@我的天啊Mr岳：「我們的隊長以後就是我們的教練」

@顧彤說阿森納配不上你這樣的球迷：「中國齊達內是宋黎輝，唯一的中國齊達內！」

@T大壯兒：「Zinedine Zidane＝ZZ Zheng Zhi＝ZZ 沒毛病」

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甦醒

本周末西甲重燃戰火，然而這三位當家射手啥時候才能真正甦醒呢…

@內馬爾dmaol：「我牙快醒」

@無名MYC：「蘇牙這賽季在西甲比他們兩個人進球還多」

@V磐Qk：「相信C羅」

@將往之：「一家讓一個，世界真和諧」

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都回來了

穆里尼奧確認博格巴、伊布、羅霍都可以出戰對陣紐卡的比賽，三人將進入比賽名單。曼聯即將滿血復活！

@死海里的生物：「貝大師表示根本不虛」

@走走停停lb：「紐卡斯爾瑟瑟發抖」

@響馬老徐：

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猜圖環節

昨天的福利腫么樣~來猜猜今天的圖吧~