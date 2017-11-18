（中央社克里夫蘭17日綜合外電報導）美國職籃NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天繳出單場39分的大師級成績，幫助克里夫蘭騎士在延長賽以118比113 擊退洛杉磯快艇。



詹姆斯抓下14籃板、送出6次助攻，隊友洛夫（Kevin Love）貢獻25分，率騎士保住主場勝利，在取得4連勝後，目前戰績推升至9勝7敗，在東區排名逐漸攀升。



不過騎士這場比賽打得辛苦，一再讓快艇拉開領先優勢，直到後來才甩開糾纏。這是騎士本週第2場逆轉勝，14日對紐約尼克之戰才克服了23分的落後劣勢，最終拿下勝利。



詹姆斯說：「球季的這個時間點，我們呈現出來的比賽是這樣，但好消息是，我們正在打造球隊特色、正在培養韌性，面對新的團隊組合，這樣做長期來說絕對是有幫助的。所以我不會說，希望不要打成這樣，而是順其自然。」



第4節剩8分51秒時，快艇還以92比82領先，終場前5分鐘也握有101比93的比數，但都沒能擴大領先優勢。稍早之前，快艇在第3節剩3分14秒時，還以81比66領先，但隨著詹姆斯主導一切，眼看領先優勢逐漸消失。



除了詹姆斯、洛夫之外，韋德（Dwyane Wade）是另一名得分達兩位數的騎士隊員，得23分、抓11籃板，送出5次助攻。



快艇得分相對平均，葛里芬（Blake Griffin）得23分、喬丹（DeAndre Jordan）20分，另有4名快艇隊員得分也達兩位數。



快艇輸了這場以後吞下7連敗，戰績下滑為5勝9敗。（譯者：中央社林宏翰）1061118