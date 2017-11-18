▲陳盈駿。（圖／林志儒攝 ）

2019年FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽開打在即，不過中華隊陣中的陳盈駿，昨（17）日在比賽中受傷，確定無法參加24、27日的資格賽。

陳盈駿以CBA選秀狀元之姿，登「陸」加盟廣州龍獅隊，不過昨天對上山東隊的比賽中，在第2節防守時，勾到對手的衣服，且有撞到的狀況，導致受傷。

陳盈駿的經紀公司表示，陳盈駿的傷勢為右手無名指附近掌骨骨裂，初步評估不需要手術治療，僅須以石膏固定休養，不過還是要等到陳盈駿19日回到台灣時，再做詳細的檢查。

但目前已經確定的是，24日中華隊主場迎戰澳洲，以及27日作客菲律賓的2場比賽，陳盈駿皆無法上場。