（中央社記者謝靜雯東京18日電）亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊今天背水一戰，與日本交手打序大風吹，王柏融扛第4棒。



中職聯隊昨天與南韓隊交手，以0比1輸球，今天比賽沒有退路，先發打序也大幅調動。



昨天中職聯隊全場僅敲出4支安打，強打王柏融安打出爐壓力釋放，今天比賽先發扛第4棒，陽岱鋼昨天打開路先鋒，今天改打第3棒，陳傑憲打第1棒，今天陳子豪沒有先發，詹子賢先發打7棒。1061118