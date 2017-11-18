亞冠賽對日 王柏融扛第4棒中央社 (2017-11-18 14:51)
（中央社記者謝靜雯東京18日電）亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊今天背水一戰，與日本交手打序大風吹，王柏融扛第4棒。
中職聯隊昨天與南韓隊交手，以0比1輸球，今天比賽沒有退路，先發打序也大幅調動。
昨天中職聯隊全場僅敲出4支安打，強打王柏融安打出爐壓力釋放，今天比賽先發扛第4棒，陽岱鋼昨天打開路先鋒，今天改打第3棒，陳傑憲打第1棒，今天陳子豪沒有先發，詹子賢先發打7棒。1061118
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