傅達仁準備回家 臉書PO和兒子深情相擁中央社 (2017-11-18 14:49)
（中央社記者龍柏安台北18日電）84歲的知名前體育主播傅達仁因罹患胰臟癌，他遠赴瑞士取得安樂死機構尊嚴通關許可，他在臉書表示自己得到善終，家人卻五味雜陳，他PO出與兒子相擁的照片也令網友動容。
這次傅達仁遠赴瑞士拜訪安樂死機構，確定成為會員取得通關許可，詩意大發的他也在臉書上寫下「父子深情」：「骨中骨的擁抱，熱與熱的燃燒，血與血的匯流，如火山未爆，肉與肉的黏連，難解難分加情緣，心與靈的交互，捨也難！不捨也難！哭，表不了，那世紀的離別！淚，流不完，那巨大的悲切！」
最後，傅達仁也寫下：「要回家了！」他的詩畫正在台北舉辦「安樂善終」詩畫展，他透露要趕回台灣製作畫作，也會把這次旅行當中手繪作品一起拿出來參展，他也希望「歡迎弟兄姊妹前去參觀！並簽名支持『安樂善終』法案！」
傅達仁一直希望可以推動立法安樂死，也願意以自己做為首例，也曾在臉書上寫下：「安樂死是現代化的產物！是不分藍綠、宗教、種族、人倫道德、文化哲學的，有如一場戰爭，這是全人類對惡病菌毒的戰爭！絕症噬人，讓你痛苦折磨慢慢死，先進國家就用這種新藥，讓你3分鐘無痛深睡而去，這是救人於生不如死，株連式大痛苦的新武器！如果能有超核武器一舉可消滅癌細胞時，這安樂死武器就可不用了！」1061118
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