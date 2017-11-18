亞冠賽／中華隊背水一戰打線出爐 大王扛第4棒NOWnews今日新聞 (2017-11-18 14:36)
亞冠賽中華隊今（18）日將和地主對日本進行交手，中華隊有非贏不可的壓力，中華隊先發打線出爐，「大王」王柏融扛第4棒，陽岱鋼移到第3棒，陳子豪沒上場。
中華隊先發陣容：
第一棒 陳傑憲 游擊手
第二棒 吳念庭 二壘手
第三棒 陽岱鋼 中外野手
第四棒 王柏融 左外野手
第五棒 朱育賢 一壘手
第六棒 蘇智傑 指定打擊
第七棒 詹子賢 右外野手
第八棒 嚴宏鈞 捕手
第九棒 郭阜林 三壘手
先發投手 林政賢
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