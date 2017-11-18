▲王柏融。（圖／吳政紘攝）

亞冠賽中華隊今（18）日將和地主對日本進行交手，中華隊有非贏不可的壓力，中華隊先發打線出爐，「大王」王柏融扛第4棒，陽岱鋼移到第3棒，陳子豪沒上場。

中華隊先發陣容：

第一棒 陳傑憲 游擊手

第二棒 吳念庭 二壘手

第三棒 陽岱鋼 中外野手

第四棒 王柏融 左外野手

第五棒 朱育賢 一壘手

第六棒 蘇智傑 指定打擊

第七棒 詹子賢 右外野手

第八棒 嚴宏鈞 捕手

第九棒 郭阜林 三壘手

先發投手 林政賢