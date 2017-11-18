▲宣銅烈賽後為球員鼓掌。（圖／吳政紘攝）

亞冠賽中韓大戰最後韓國隊以1分險勝，總教練宣銅烈高興之餘，還不忘要再跟日本隊打一場，展現十足霸氣。

宣銅烈說：「能拿到東京巨蛋首勝很開心，我們希望跟日本再打一場，當然能贏的話最好。」

韓國隊昨天推出側投林起映等投手群發揮效果，中華隊全場打線僅4支安打，況且都無法連貫，也種下敗因，總教練洪一中表示：「現在去調整也來不及了，就是看看情蒐資料，再看需要什麼樣的協助。」

日本隊將於18日再度跟中華隊交手，預計推出左投今永昇太先發，中華隊推出林政賢主投。