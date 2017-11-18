▲山川穗高。（圖／吳政紘攝 ）

亞冠賽18日將進行傳統好戲「中日大戰」，日本隊要延續前一場延長賽逆轉贏韓國的氣勢，稻葉篤紀總教練也說：「我們會針對狀況再改變打序。」

日本隊主砲四棒山川穗高在對韓國隊首戰就開轟，他說：「接下來我對台灣希望全部打席都開轟，尤其是對台灣的第一打席，特別想要打出去。」

日本隊首席教練金子誠也把8局中韓大戰的比賽看完，再跟球員還有教練團回報狀況。

中華隊先發投手是林政賢，他過去曾在U18打過國際賽，也累積不少經驗。