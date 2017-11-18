馬刺隊今（18）日迎戰目前連勝的雷霆，雖然馬刺一度落後達23分，不過在第二節起回神，靠著攻、守兩端的發揮，以104:101擊敗對手，終止雷霆的3連勝。

開賽雷霆把馬刺打得毫無招架之力，打出一波32:15的攻勢，不過第2節開始馬刺隊回神，進攻、防守都找回手感，將比分追進。

第3節終了前38秒，馬刺靠著Davis Bertans的3分球，將比分追至78:78平手，此戰他為球隊貢獻9分，馬刺在第4節取得超前，雷霆Carmelo Anthony在讀秒階段在三分線上投籃球進，不過被判定腳踩線，因此為2分球，沒辦法為球隊追平，最後吞下敗戰。

此戰LaMarcus Aldridge攻下全場最高的26分、9籃板，Danny Green也貢獻17分；而雷霆隊「CPR」連線Carmelo Anthony攻下全隊最高20分、6籃板、Paul George 17分、7籃板、6助攻、而Russell Westbrook則是進帳15分、9籃板、9助攻，差點完成大三元。