今年球季結束後，馬林魚隊「怪力男」Giancarlo Stanton交易案的進度成為熱門話題，Stanton表示，如果球隊需要他，他願意留下，他也希望球隊補強投手戰力。

Stanton在今年球季拿下國聯MVP、銀棒獎等殊榮，不過他接下來的還有10年價值2.95億美元（約新台幣88.5億元）的合約要走，馬林魚新老闆Derek Jeter團隊接手後，希望能減少開支，簽下天價合約的Stanton被認為會成為開刀對象。

歷史上拿到年度MVP，在下一前季前又被交易出去，只有2003年遊騎兵隊的Alex Rodriguez，當時他被交易到洋基隊，對於自己陷入交易傳聞，「對我來說這是個蠻有趣的狀況，這是我唯一了解的地方，但我知道這是商業的一部分，也是球團老闆的方向。」Stanton說。

Stanton表示，如果球隊需要他，自己比較想留在馬林魚，他希望球團能徹底解決投手問題，但被問到球團會不會如他所願進行補強？「老實說，我不清楚，但我知道每支球隊都很有錢。」