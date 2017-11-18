MLB／再見轟助洋基奪美聯冠軍 布恩面試教頭職缺NOWnews今日新聞 (2017-11-18 11:05)
紐約洋基不和原總教練Joe Girardi續約，正在尋找新的人選，在今（18）日面試《ESPN》球評Aaron Boone（布恩）。
雖然Aaron Boone沒有任何執教經驗，不過Boone表示，「我想要說，我準備接下這工作已經44年了。」他也成為第4位面試洋基教頭的人。
Boone的球員生涯為1997到2009年，曾在2003年入選全明星賽，2003年洋基在交易大限前得到他，他在當年洋基、紅襪的美聯冠軍系列賽第7戰，於11局轟出再見全壘打，幫助洋基拿下美聯冠軍頭銜。不過他在休季期間，因為打籃球導致膝蓋韌帶撕裂，被洋基釋出。
在退休後Boone擔任球評，在此先前，他沒有面試過任何總教練職缺，「我覺得有個東西促使我來面試，尤其是最近幾年，我發現我都在思考比賽戰術，並思考遇到不同情況我該如何處理。」
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