【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄市21所高國中小學齊聚PK社區提案！國立中山大學、日月光文教基金會及高雄市政府教育局11月17日於國立科學工藝博物館盛大舉辦「高雄市高國中小學永續城鄉展覽」，22個學校計畫經過激烈比拼，最後由廣興國小提出的「廣興藍‧同心染『廣興藍染社會企業股份有限公司』實施計畫」以及溪州國小的「騎著單車 見蕉園 學洲地」榮獲特優獎項；鎮北國小、寶隆國小、新港國小、下坑國小、港埔國小等五校獲得優等。中山大學社會企業發展研究中心主任鄭義表示，這次提案競賽共分為永續城鄉、社區共榮、氣候行動及環境保育四大主題。「永續城鄉不只是大人的事」，鄭義主任強調，經過兩年投入，先後與高雄市103所高國中小學進行數次校長會議討論，中山深入高雄燕巢、美濃、路竹及內門等16個行政區，進入21所高國中小學，將大學能量導入在地學校。不但找來業師、會計師等提供諮詢，引領思考社企經營模式、資金如何籌措等問題；更翻轉教學課程，讓學童投入農事體驗、分工合作，並結合文創、經濟、社會等面向，協助師生及居民推動永續產業發展，期能媒合企業共同改善當地教育環境、振興社區經濟產業發展及提升就業率。22個提案中，美濃廣興國小的「廣興藍‧同心染『廣興藍染社會企業股份有限公司』實施計畫」受到關注。此計畫經中山大學及業界資源挹注，學生透過種植「木藍」，逐一了解傳統客家「種藍、建藍、製靛、染布」等過程，讓「客家藍染文化」從小扎根，再現客家精神與技藝傳承，並嘗試復興在地產業。在廣興國小校長謝惠君和已故教務主任溫文玲生前的極力推廣下，「藍染技藝」已成為該校特色課程。日前「開學日」，廣興國小師生還共同將播種培育成功的「木藍種子」移植到田區栽種，以提高植株存活率。溪州國小位於旗山區，過去地區盛產香蕉而富裕，有許多大戶古厝，如今成為特色古蹟，「騎著單車 見蕉園 學洲地」計畫透過人文、產業、景觀、生活方式盤點，挖掘、建置旗山與溪洲獨特的厚度。發展特色桌遊，透過遊戲讓學童從小認識在地文史，希望從小培養學童對溪州的認同感。「每一個提案，都是一顆等待發芽的種子。」中山大學表示，期待藉由該次「高雄市高國中小學永續城鄉展覽」活動得以拋磚引玉，將「建構永續大學社會責任（University Social Responsibility, USR）跨領域協作平台」的概念推廣開來，讓更多的國中小學師生願意投入時間撰寫創新提案；同時獲得更多企業支持，共同解決社會與環境問題。