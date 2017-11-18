職棒第5隊 林德福：還要再努力一點中央社 (2017-11-18 10:10)
體育署長林德福17日接受中央社專訪時表示，關於中華職棒第5隊，「如果真的想要讓人家進來的話，條件會不一樣。」他坦言還要再努力一點，才能回應社會的期待。中央社記者張皓安攝 106年11月18日
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