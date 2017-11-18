體育署日前主張各單項協會改選採會員直選，引發體育界反彈，對此體育署長林德福接受中央社專訪時說：「目的是希望更多人加入協會，直選只是一種手段，唯有透過量的改變，才能帶來質變。」中央社記者張皓安攝 106年11月18日