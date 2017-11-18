亞冠賽／中華隊U21主力 3年後能否再上演抗日秀NOWnews今日新聞 (2017-11-18 09:18)
首屆亞冠賽在16日熱鬧開打，這次中華隊以24歲以下，入團未滿3年內球員為限制參賽，等於間接的要把中華隊未來藍圖率先畫出，不過這對王柏融、蘇智傑、彭識穎、林祐樂、陳品捷、陳傑憲來說，3年前11月16日的「中日大賽」，可能才是點起亞冠賽戰火的火種。
3年前，21U中華隊在郭俊麟先發好投狀況下，王柏融爆發，加上打線串聯，以9:0完封日本隊，當時的喜悅與榮耀讓這些「21U世代」的年輕球員得以進入職棒，也的確成為各隊主力。
不過隨著環境、對手改變，進入中職後，面臨的衝擊也隨之而來，日本隊這次也有田口麗斗、近藤健介、若月健矢等曾在3年前「兵敗台灣」的好手在，這次的亞冠賽，似乎又有點像是「期中考」，又再次測試雙方實力。
而就如洪總所說：「沒有打不敗的敵人」，從對韓國之戰以1分差落敗看來，中華隊的確有機會放手一搏。
日本隊推出今永昇太先發，對抗中華隊王柏融、陽岱鋼等重砲，將會是「台日大戰」焦點。
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