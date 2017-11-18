▲王柏融。（圖／吳政紘攝）

亞冠賽18日上演傳統好戲「台日大戰」，面對中華隊打線強勢出擊，日本隊將推出左投今永昇太先發，他球速快、控球也很穩，還是橫濱隊今年晉級日本大賽的關鍵投手，他說：「我感覺很好，日本隊球衣不是誰都能穿，要來就來吧！」

面對中華隊打線，陽岱鋼開路先鋒，並在昨天比賽敲出安打，日媒《報知體育》報導，稻葉篤紀總教練說：「若被陽岱鋼打安打，球隊氣勢就會很強。」

今年陽岱鋼面對今永昇太，2打數沒有安打，但稻葉篤紀說：「他絕對是讓人很不想對上的球員，但是讓他敲出一壘安打還可以。」

「大王」王柏融昨天比賽已經敲出長打，尤其他也被鎖定，是日本隊晉級的「強敵」，日媒與球探都睜大眼睛看他這位連續2年在中職4成以上打擊率的超級強打。



