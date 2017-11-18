亞冠賽／還沒打先警戒 今永：王柏融是無法預測的打者NOWnews今日新聞 (2017-11-18 09:36)
亞冠賽中日大戰將於18日正式開打，中華隊「大王」王柏融受到日本媒體高度關注，他被稱為「無法預測的打者」，也是不世出的天才球員，讓日本隊小心翼翼。
由於中華隊只要贏1分以上就可以晉級，日本隊也非贏不可，王柏融如何攻略，也是日本隊情蒐重點。
日本隊先發投手今永昇太說：「王柏融是無法預測的選手，尤其是他左打，對左投更強。」
今永補充：「我想試試看自己的球對世界等級的打者能否通用，不管是被打界外球還是沒有跑者的駐礦下，都要有可能被打出長打的最壞打算。」
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