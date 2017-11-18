推動改革 林德福：公務員也有理想堅持中央社 (2017-11-18 09:18)
（中央社記者龍柏安台北18日電）體育署為推動體育改革，不惜槓上國內各單項協會，談到至今面對的龐大阻力，體育署長林德福17日接受中央社專訪時說：「就算只是當個公務員，也是有他的理想和堅持。」
體育署的前身是體委會，15年前林德福就曾擔任過第3任的體委會主委，在任內成功主導讓中華職棒聯盟與台灣大聯盟合併，組成中華職棒大聯盟，球隊由原本的8隊，縮減成6隊。
在職棒聯盟合併過程中並不輕鬆，當年體委會成立職棒推動小組，光是協調兩個聯盟合併就開過無數次公聽會與協調會，歷程超過一年。當時數次協調未果，體委會也強硬放話，若兩聯盟對合併仍無法達成共識，體委會另有作為，不再介入協調。
此外，SBL超級籃球聯賽，也是當年林德福任內所催生，就連前台啤總教練閻家驊都曾說過：「對我來說，林德福就是SBL之父。」
今年3月林德福回鍋接任體育署長，第一個面臨的課題，就是體育改革的重擔，他不諱言地說：「對我來說，體改的成敗最重要。」
這次體育署強力主導單項協會改選採「會員直選」，引發體育界強力反彈，過程宛如當年他主導職棒聯盟合併、催生SBL創賽一樣艱辛。對此，他僅淡淡地說：「在堅持價值的過程中就算會有波折，我們還是會秉持著不斷去溝通的態度，盡力去做好。」1061118
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