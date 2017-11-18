（中央社記者龍柏安台北18日電）中華職棒第5隊始終只聞樓梯響，不見人下來，體育署長林德福說：「如果真的想要讓人家進來的話，條件會不一樣。」他坦言還要再努力一點，才能回應期待。



林德福17日接受中央社專訪時表示，職棒第5隊的話題，已經吵了很多年，「我一直督促職棒把加隊的條件說清楚，就我知道已經講2、3年了，現在丟出來了，大家可以去看加盟條件吸不吸引人？」



中職今年5月召開常務理事會，曾針對球隊擴編加盟議題進行討論，當時會中達成基本共識，新球隊需支付新台幣1億2000萬元的加盟金，還得繳納3億6000萬元保證金，此外還要提撥1億元做為提振地方棒球基金，合計達5億8000萬元。



此外，就算有企業達成加盟門檻，也不是馬上就能參賽，第一年新球隊僅擁有選秀與戰力外球員優先續約權，隔年得先參加二軍比賽，第3年才能在一軍出賽，就算加盟職棒繳納的保證金，可在球團經營滿5年後退還，但如此加盟門檻，恐讓不少有意進軍職棒的企業卻步。



林德福強調，現在所有事都可受公評，不是球團說了算，也不是體育署說合不合理就可以。他說：「這部分我還再要努力一點，來回應社會的期待。」1061118