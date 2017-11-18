（中央社記者龍柏安、李晉緯台北18日電）國民體育法大翻修後，體育署推動協會直選，引發體育界反彈。體育署長林德福說：「目的是希望更多人加入協會，直選只是一種手段，唯有透過量的改變，才能帶來質變。」



林德福今年3月接掌體育署長，當時國體法修正案也在同步進行中，9月20日總統蔡英文正式公布，修正條文當中共有4個基本精神，包括組織開放、財務透明、營運專業以及考核客觀。



針對組織開放部分，國體法中明訂，是以開放參加為原則，林德福接受中央社專訪時說：「這部分就是和過去的協會不太一樣的地分，有些協會他只允許團體會員；有些雖然允許個人會員，不過需要其他會員推薦，70幾個協會當中，每個協會對於會員的加入規定都不太一樣。」



林德福表示，國體法的精神要納入協會章程，首先協會須召開理監事會修改，並透過會員大會同意，因此體育署才會提出修改章程範本，裡面帶有體育署的主張和立場，包括會員直選。



他認為，現在很多協會抗拒會員直選理事長，一部分是仍活在過去美好的回憶裡，「過去協會改選多半只是兩派人馬角力，只要鞏固好自己的人馬就有機會當選，但開放全體會員直選後，將會增加很多中間選民，且會員人數越多，理事長越有代表性，就像你是200人選出的理事長，和2萬人選出來的理事長，代表性會完全不同。」



對於有些協會拒絕採用直選，林德福直言：「我可以尊重你不採取直選，但請不要綁架其他想要更民主、更開放的協會，現在是法治社會，也是公民的社會，你要怎麼做，留給社會去評斷，我不願用懲罰性的手段逼迫協會。」



林德福並說：「協會要選擇用哪種方式選舉，是價值選擇的問題，而不是法律的問題；只是如果協會要用間接選舉，這是觀感問題，又會有民眾質疑選舉不透明、黑箱作業。」



「改革不是署長一個人的事。」體育署開放民眾線上報名加入協會會員，至今已超過2萬多名民眾完成報名，但林德福強調：「目前參與人數還沒達到我們預期，還有很大開發空間，我們希望這些關心體育的民眾能夠付出行動。」



由於每個協會修改章程的步調不一，林德福指出，為保障人民加入協會後，就立即享有選舉權與被選舉權，才會在網路上設立了預先報名制度，並訂定12月20日的期限。



他解釋：「國體法修法完成後，前3個月我們讓各協會有時間去修改章程，後3個月則是讓他們去規劃改選時程。」期限過後民眾仍可加入會員，不過需等入會滿一年後才能參與協會下一次改選。



林德福說，如果台灣的單項協會組織良善，就不會有國體法的修法，就是因為要改變現況，才會催生出國體法修法。



部分協會人員私下表示，競技體育是極度專業的領域，如果太多不懂專業的民眾加入，將對會務推動造成阻礙。對此，林德福則認為，理事長若能傾聽不同聲音、協調後溝通做出共同決議，才能展現理事長的手腕與經營能力。



體育界另擔心，直選可能會造成劣幣驅逐良幣，對此林德福表示，「協會並不是可以撈錢的地方，體育改革究竟是良幣驅逐劣幣，還是劣幣驅逐良幣，要到最後才知道，現在不需要預設立場。」1061118