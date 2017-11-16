▲藤木直人坦言以前壓力大就喝酒解疲勞。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.16）

靠著《魚干女又怎樣》走紅的藤木直人今（16日）再度訪台，晚間抽空接受媒體訪問，聊到睽違13年再來台灣，透露台灣粉絲都會到日本看他的舞台劇，這次換自己來這見大家，「覺得非常開心！」更逗趣表示，坐在車內時看到路上很多機車，相當懷念這樣的街景。

藤木直人靠著《流星花園》、《魚干女又怎樣》、《秀逗小護士》等代表作奠定地位，為此多數粉絲都只認得演員身分的藤木直人，忘了他其實也是位歌手，問起他，對於演員及歌手有什麼樣的感覺？藤木直人說，的確日本粉絲都只知道他是演員，但自己17歲就開始學吉他，「我夢想就是成為歌手，現在有機會跟樂團演出覺得非常幸福」。

▲日本男星藤木直人將在台舉辦個人演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.16）

在問起藤木直人，因演出不少知名戲劇，有無中意哪一部，想要再演一遍？「我的作品非常多，每一個對我來說都有回憶，很難決定喜好，像《魚干女又怎樣》有一、二部，然後又拍成電影，這對我來說意義重大」；也因為工作繁忙，藤木直人坦言以前壓力大就是灌酒，但現在有了家人，回到家可以忘記工作，有了自己的時間感到很幸福，不過聊到酒量，他卻笑說酒量時好時壞，至於酒品，「我十年前開始一喝酒就想睡」，不記得酒後是否糗態百出。

藤木直人將於明晚8點在ATT SHOWBOX開唱，但他並無為了此巡演學太多中文，苦喊發音太難，羨慕田中麗奈能講一口流利中文。此外，藤木直人台灣演唱會票房目前九成，粉絲仍可現場購票，他也透露台灣演出結束後，回到日本會投入戲劇拍攝，不過戲份不重。

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▲日本男星藤木直人將在台舉辦個人演唱會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.11.16）