（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）香港導演吳宇森今天在吉隆坡舉行電影「追捕」分享會，除了製作過程，他談到多年拍片心得，還澄清過去與湯姆克魯斯的不合傳聞。



帶著最新電影來大馬宣傳的吳宇森身體抱恙，仍出席分享會。他透露重拍1978年的經典電影，是想向已故日本演員高倉健致敬，開拍初期會有壓力，畢竟舊作口碑很高，也很難將高倉健的經典形象復刻，最後他放下包袱，將主角張涵予刻畫出另一種性格，才完成電影。



影片風格常被外界冠上暴力美學的吳宇森表示，私底下不喜歡暴力，但從小受歌舞片影響，拍動作戲時會不自覺加入許多歌舞片的精髓，形成獨特的電影敘事魅力。



他喜歡黑澤明的一句話，「好的動作電影必須人性化」。因此常將生活感受放在電影內，例如「辣手神探」的一場經典醫院打鬥戲，其實是想讓觀眾感受當時伊拉克打科威特的悲慘。



吳宇森自認是感性的人，看電影常常容易被感動，並喜歡將自己的感受放入電影，用詩意方式美化處理。他笑說他的動作戲藏有幽默感，武打設計看來像卡通。



身為到好萊塢闖蕩的香港導演，吳宇森透露第一部西片「終極標靶」（Hard Target）票房失利後，曾留在美國生活兩年，觀察當地文化，奠定之後「斷箭」（Broken Arrow）與「變臉」（Face Off）的成功。



他興奮表示，闖蕩好萊塢最開心的是能見到馬丁史柯西斯（Martin Scorsese），之前盛傳拍攝「不可能的任務II」（Mission Impossible II）時與湯姆克魯斯（Tom Cruise）不合。他表示克魯斯身為製片，要求會比較多，凡事也會管得比較嚴謹，但私底下像小孩，拍攝時很照顧形象，讓他改變對這位巨星的看法。



吳宇森與南韓女星河智苑來馬來西亞展開宣傳活動，預計22日在台北舉辦首映會。1061116