吳宇森大馬分享會 撇與阿湯哥不合中央社 (2017-11-16 21:30)
香港導演吳宇森在吉隆坡舉行電影「追捕」分享會，除了分享製作過程，分享拍片心得，還澄清與湯姆克魯斯的不合傳聞。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 106年11月16日
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