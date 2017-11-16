▲瑟基普魯尼完美比例身材，成為同志圈的明星人物。（圖／海鵬，2017.11.16）

被世界舞壇譽為「優雅的野獸」的瑟基普魯尼（Sergei Polunin），不僅19歲榮登「英國皇家芭蕾舞團」史上最年輕傳奇的首席舞者，更在成名之際宣布退出、造成舉世震驚。這位被稱為當代最具天賦的舞者，推出最新記錄電影《刺青舞者》（Dancer），首度揭露他不為人知的祕密與遺憾。

普魯尼出生於烏克蘭的貧窮小鎮，卻因為與生俱來的天賦與才華，導致家庭破碎與家人顛沛流離。原來他一出生、雙腿的「延展性」就把助產阿姨給嚇一大跳，舞蹈天賦掩藏不住，家人為了栽培他，只得離家賺取學費，奶奶為他遠赴希臘幫傭，父親更降格到葡萄牙當園丁，母親則陪他搬到首都基輔租屋求學，原本和樂融融的家庭瞬間分崩離析。

幸好普魯尼不負眾望，13歲便考進英國皇家芭蕾舞學院，但這份榮耀卻更加劇家人的壓力，更在他隻身負笈倫敦求學時，一家人終告四散，帶給他一生無法抹滅的遺憾。成長階段家人的缺席，也成為瑟基普魯尼一生的最痛。

身材、樣貌、氣質均被稱為「極品」的普魯尼，也因完美比例身材成為同志圈的明星人物，片中也首度揭露、收錄他多場的精彩演出，連英國衛報都大讚「鮮有舞者能像普魯尼，如此令人驚豔！」