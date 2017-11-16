▲宋芸樺（右）吻劉以豪超害羞。（影片截圖，2017.11.16）

宋芸樺在新片《帶我去月球》獻出許多人生第一次，不僅獻出首次大銀幕的處女勁舞秀，還獻出銀幕初吻，也是她睽違2年再度挑戰的青春愛情片。

宋芸樺表示一收到《帶我去月球》劇本時就被打動：「最明顯的就是，我有別於以往傻妞追喜歡的人，這次是風雲人物有備受崇拜的眼神，還有暖男陪在我身邊。」劇情對於發現自己才華不夠，是否仍要繼續逐夢有感人的描述，也讓她自己跟片中角色很像。

故事中李恩佩(宋芸樺 飾)因小室哲哉來台徵選新秀，為圓明星夢努力勤練舞蹈，為表現出對跳舞的超級熟練，才能狂傲自信去參與比賽，讓宋芸樺備感壓力努力練舞。

▲宋芸樺勤練舞蹈獻出大銀幕處女秀。（圖／星泰娛樂，2017.11.16）

除了舞蹈，她還獻出銀幕初吻給劉以豪，「戲裡一開始跟正翔(劉以豪 飾)相處都是任性、打哈哈、捉弄他，私底下更是如此，所以要拍吻戲時，氣氛特別害羞尷尬。」花絮中可以看見宋芸樺有些害臊，要劉以豪快一點吻完了事，完全感受到兩人電影中愛情的粉紅泡泡。

《帶我去月球》幕後花絮如下〜〜