（大成報記者林瑞明/台北報導）天后蔡依林Jolin持續飲用白蘭氏鷄精超過9年，今年再度受邀擔任品牌大使，以全新品牌精神「邁向精彩下一步」分享人生精彩秘訣。Jolin表示，這些年來給她動力、支持她前進的健康夥伴就是白蘭氏鷄精，讓她可以保持體力和專注力，在工作上毫無保留全力以赴。白蘭氏北亞區營運長黃小琳表示，白蘭氏深耕保健食品超過180年，是許多人從小到大的健康夥伴。黃小琳進一步表示，白蘭氏發現，新世代的年輕族群比以往更重視健康生活，尤其是全球經濟的新中堅力量─「千禧世代」，從生活中落實健康與幸福的理念，將健康生活看成理所當然的態度，和白蘭氏180多年來的核心價值正不謀而合；加上白蘭氏鷄精一直是許多千禧世代在人生努力的過程中，很重要的健康夥伴與助力，「邁向精彩下一步」的品牌精神，完整呈現出千禧世代勇於燃燒熱情、追求心中理想，以熱情和勇氣追求實現自我的可能性，相信這一系列的全新品牌活動，將可引起大家的共鳴，激起千禧世代為精彩未來而努力的動力。白蘭氏鷄精品牌大使蔡依林Jolin出道18年來逐漸蛻變成亞洲天后，為自己交出亮眼的成績單。過程中也和每位追求自我的千禧世代一樣，曾經因為旁人的批評和看衰而懷疑自己。但她不輕言放棄對自己的期待，持續付出努力，9年來更在白蘭氏鷄精的加持下，擁有更多體力和專注力。勇於追求自我的真實故事，同樣發生在千禧世代的白蘭氏鷄精愛用者。咖啡拉花達人謝維晟原是一名咖啡門外漢，飲用白蘭氏鷄精，讓他下班後還有體力練習拉花，擁有更多專注力、集中精神提升拉花技巧，於2015年獲得東京世界拉花冠軍，並和同好一起開了咖啡店。圖說：天后蔡依林Jolin與千禧世代的粉絲們大合照。