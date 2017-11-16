▲賀一航（左）與余天將合作《天生王牌》，葉璦菱為兩人站台。（圖／華視提供，2017.11.16）

綜藝大哥余天與老搭檔賀一航，將在本周五推出全新綜藝節目《天生王牌》，好友葉璦菱與「痛苦歌王」孫情特地出席節目首播記者會，葉璦菱還特別送上仿真嬰兒玩偶，要讓下個月即將當阿公的余天預習一下抱孫，原本余天對於育兒自信滿滿，沒想到剛拆尿布就把貼紙給撕壞，慌張大喊：「以前的不是這樣啊！」讓葉璦菱忍不住吐槽：「等你換好尿布，小Baby下一泡尿都出來了！」。

今年可說是余天的歡喜年，不僅新節目誕生，小女兒余苑綺的寶寶12月也要出來跟大家見面，一次擁抱兩個「新生兒」，讓余天坦言累得很開心，尤其最近錄完《天生王牌》回到家，第一件事情就是先到余苑綺房間摸摸她的肚子，雖然吐槽女兒懷孕胖了20公斤「胖得像豬一樣、羞於見人」，但言談間還是露出慈父的關愛，「我叫她想吃就吃，一人吃兩人補啊」。

▲賀一航（左一）與余天（右二）將合作《天生王牌》。（圖／華視提供，2017.11.16）

籌備多時的《天生王牌》也在服裝上用盡心思，每集都替余天、賀一航特別打造酷炫衣著，記者會上兩人穿著緊身潮褲，搭配上鮮豔西裝，混搭風讓余天頗為不好意思：「這好年輕，好像我兒子穿的。」

葉璦菱也贊同表示：「真的很飛炫，我兒子都愛這種的。」她還建議余天可以穿垮褲，最好穿鮮豔的內褲，「把內褲頭露出來才跟得上潮流」，一席話讓余天忍不住害羞：「我這麼老了，還露內褲能看嗎？」

▲賀一航（左）與余天將合作《天生王牌》。（圖／華視提供，2017.11.16）