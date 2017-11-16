▲蔡凡熙（右）終於和潤娥合影，樂開懷。（圖／群星瑞智，2017.11.16）

蔡凡熙15日赴南韓出席「2017亞洲明星盛典」（Asia Artist Awards，簡稱AAA），獲頒最佳選擇獎（Best choice）。這是他以演員的身分得到的第一個獎，而且台下又坐滿自己很崇拜的演員們，令蔡凡熙相當感謝主辦單位的邀請，給了他20歲很難忘的經驗。

蔡凡熙因演出人氣影集「通靈少女」受邀出席亞洲明星盛典，他不畏5度低溫帥氣走上紅毯，黑毛衣上大大的LOVE 直接對韓國粉絲放電，讓韓國粉絲在紅毯邊直呼「好帥！可愛！」為了感謝韓國粉絲的支持，蔡凡熙還特別認真練習了一段韓語感謝詞，誠意十足。

蔡凡熙也被韓國媒體要求跟大家分享演出愛情戲的小祕訣，他表示就是多看韓劇，因為他的愛情都是看韓劇想像的，最近最喜歡的男演員就是《三流之路》的男主角朴敘俊。

趁著此次到南韓，蔡凡熙列出了夢幻清單之一就是希望在典禮上遇到喜歡的演員。典禮後也幸運跟李準基、朴敘俊及潤娥合影，感到非常興奮。夢幻清單之二就是想體驗汗蒸幕還有站著吃烤肉，希望可以體驗韓劇生活。

▲▼蔡凡熙赴韓領獎，還幻想自己是韓劇男主角。（圖／群星瑞智，2017.11.16）