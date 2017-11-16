▲金玟岐在歌曲〈偶像〉MV中被滴蠟燭油，表情吃痛卻被導演讚爆。（圖／泰洋音樂提供 , 2017.11.16）

「創作才女」金玟岐被Angelababy慧眼相中，擁有超過百首的創作曲，而她即將來台獻聲出輯，金玟岐提到新歌「偶像」，笑說歌曲敘述的是孤注一擲的愛情。至於真實世界的偶像則是陳奕迅，還因此放話，如果有人演唱〈K歌之王〉向她求婚，一定馬上答應！

日前金玟岐來台灣拍攝〈偶像〉MV，為呈現創作中的情境，導演特別安排情境戲，讓金玟岐在佈滿著蠟燭與掛滿天燈的攝影棚中，專注的彈鋼琴，頂著室內的高溫，強裝浪漫的演出，忍受著不時會滴下的蠟燭油，被灼傷的痛楚，自然反映在臉上，沒想到卻被導演誇讚。

而第一次來台的金玟岐表示，就像初戀般的愛上台灣，坦承自己是個吃貨，迷上台式黑糖拿鐵與夜市，想一口氣嚐遍夜市裡的每一個美食。

▲金玟岐坦言自己的偶像是陳奕迅，還曾幻想有人唱〈K歌之王〉跟她求婚。（圖／泰洋音樂提供 , 2017.11.16）